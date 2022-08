Christianitter får deadline for statens tilbud om arealsalg

Beboerne på Christiania får frem til 29. august til at beslutte sig for, om de vil tage imod statens tilbud om, at fristaden køber den del af volden, som de ikke i forvejen ejer.

Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt for mig at sige, at der er tale om et take it or leave it-tilbud. Christianitterne har haft sommeren til at kigge på aftalen, som de har haft nogle opklarende spørgsmål til, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i meddelelsen.

- Dem har vi nu besvaret, og Christiania har fået til den 29. august til at forholde sig til de svar og den samlede aftaletekst af 1. juni. Det vil sige, at det er nu, Christiania må gøre deres endelige stilling op.

Det drejer sig om Christianshavns Vold på Christiania, som staten har tilbudt at sælge for 67 millioner kroner i statsgaranterede lån.

Annonce:

Til gengæld vil der så skulle bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på det gamle kaserneområde.

Ifølge ministeriet vil det få 'en stribe konsekvenser', hvis Christiania takker nej. Ni huse vil skulle flyttes, og Christianias økonomi vil blive forringet, lyder det.

Christianitterne havde ifølge Berlingske faktisk deadline onsdag, men var ikke klar til at give svar der.

- Vi er overordnet meget positive i forhold til at fortsætte dialogen med staten. Men ud fra det oplæg, staten er kommet med, rejser det en lang række spørgsmål, vi har brug for afklaring på, sagde talsmand Mette Prag torsdag.

Bekymringerne går blandt andet på, hvordan de almene boliger kan spille sammen med det eksisterende Christiania.

- Vi vil gerne kigge på, hvordan der kan bygges billige boliger på Christiania. Men det skal være nogle boliger og nogle beboere, der har lyst til at være del af Christiania-samfundet.

Annonce:

- Hvor skal boligerne ligge? Hvor hurtigt skal de bygges? Hvordan og hvorledes bidrager de til Christiania og den fortsatte udvikling herude? Det er nogle af de ting, vi har stillet spørgsmål til ministeren om, sagde Mette Prag.

Fristaden vil have anvisningsret til hvem, der får tilbudt en bolig.

Det afviser regeringen, der dog er åben for, at staten vil blande sig uden om spørgsmålet og overlade det til fonden og kommunen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets journalist Brian Weichardt forsøgte fredag at komme igennem som lytter i Inger Støjbergs radioprogram på Radio4. Hør, hvordan det gik i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.