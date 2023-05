Cirkus Fogh kommer til byen: Pengene er stadig hemmelige

Smurt ind i floromvunden snak om demokratiets frelse er salvelsen så tyk, at den serveres ad libitum.

Anders Fogh Rasmussen byder fra i dag velkommen til Copenhagen Democracy Summit.

Det hele foregår i Skuespilhuset i hjertet af København, hvor man har lejet sig ind. Her kommer fine folk til en snak om demokratiets kranke tilstand på planeten Jorden. De har kuren i form af keynote-oplæg og paneldebatter.

Demokrati, demokrati og mere demokrati, messer Fogh. Men hvem der betaler gildet, er skjult. Kan det blive mere ironisk?

Joe Biden headlinede festlighederne - sådan hedder det i den verden, hvor ænglish er modersmålet - da de startede for seks år siden. Det vil sige, at han var den fineste taler. Sidste år var Barack Obama forbi.

Anders Fogh Rasmussen har nemlig skabt en tilbagevendende begivenhed, som især stormagten USA tilsmiler med fine folk.

Annonce:

Støtte og våbenproducent

I år er Nancy Pelosi den fineste gæst fra over there. Godt nok kun på en videoforbindelse. Hun var i mange år Speaker of The House i Repræsentanternes Hus.

Blandt støtterne er også store profitmaksimerende virksomheder som Google, Microsoft og Meta.

Men også overvågningsgiganten Palantir, der leverer systemer til bl.a. PET, NSA og det amerikanske millitær, er med på listen af 'supporters'.

'Vi anerkender, at vores udstyr giver anledning til etiske overvejelser,' skriver firmaets direktør, Alex Karp, i et indlæg med titlen 'Software and War'.

Så har man da ikke sagt for meget.

Hovedet summer

Alt afhængig af øjnene der ser, fremstår arrangementet som et velmenende netærksarrangement for Vestens magtelite, dårligt kamufleret prodaganda for USA og Taiwan, en lige højre til verdens diktatorer med Putin i spidsen eller et veltilrettelagt pr-stunt for Anders Fogh Rasmussen og de store internationale firmaer som Microsoft, Google og Meta, som formentlig betaler gildet.

Annonce:

Læser man materialet for de to dages arrangement, summer ens hoved med mærkværdige fornemmelser.

Er Fogh simpelthen bare demokratiets Jesus og ude på at redde verden? Handler konferencen om at skaffe kunder til Foghs lobbybutik?

Eller er sandheden den banale, at gigantiske virksomheder skal kunne smykke sig med demokrati og altruisme i deres bæredygtighedsrapporter? Måske er showet klæbrig amerikansk interessevaretagelse?

Mon ikke der er tale om lidt af det hele. Godhed er en handelsevare. Og det er jo egentlig nok meget godt.

Prisen er hemmelig

Men selvom demokrati er konferencens helt store omdrejningspunkt, så er det altså temmelig hemmeligt, hvad de fornemme støtter betaler til Foghs fest.

Ekstra Bladet konfronterede tidligere i år Anders Fogh Rasmussen med det enkle spørgsmål, hvad han modtager fra Taiwan for sin støtte? Men han afviste med vanligt overskud at svare.

Eksstatsministeren ville vende tilbage, hvis der var oplysninger at give. Vi har ikke hørt en døjt.

Annonce:

Anders Fogh Rasmussen var i sin statsministertid en varm fortaler for Kina. Men er nu blevet en hård kritiker af stormagten. Han støtter nu aktivt Taiwan.

Østaten er en kinesisk besiddelse med udstrakt demokrati og kæmper for at undgå en fuldkommen kinesisk magtovertagelse, således som det er overgået Hongkong.

I løbet af weekenden har Ekstra Bladet igen og uden held spurgt både Foghs konferencekontor og den taiwanske repræsentation i København, om Taiwan betaler for Foghs ydelser.

Vi sponsorerer ingen

Heller ikke Meta, Mark Zuckerbergs selskab, der ejer blandt andet Facebook, har svaret på, hvad de betaler for at være 'supporter' af konferencen.

Der er dog indløbet svar fra IPAC, som er en international sammenslutning af Kina-kritiske parlamentarikere og lovgivere.

En pressemand understreger, at gruppen ikke støtter hverken Fogh eller konferencen med kroner og øre.

'Vi sponsorerer ingen organisationer,' oplyses det.

Dermed står det klart, at Foghs liste af støtter også omfatter aktører, der spytter i kassen.

Dermed står de store virksomheder og regeringer side om side med klassiske demokratiforkæmpere som ligeværdige partnere. Måske er det netop en hovedpointe med Foghs show.