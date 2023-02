Civil ulydighed: Vi bliver da bare hjemme!

Flere af de fremmødte ved dagens demonstration for bevarelse af store bededag er klar til at blive hjemme, hvis ikke deres plan virker

De ville gerne fryse i timevis til lyden af Tessa, Anne Linnet og en hel stribe fagforeningsfolk. Så hvor langt vil folk gå for at holde fast i den hellige fridag?

Hvis dagens demo ikke rokker ved regeringens store bededags-benægtelse, så har folket helt andre metoder.



Civil ulydighed, for eksempel. Altså at tilsidesætte lov og orden af moralske årsager. Hvorfor ikke bare melde sig syg og blive hjemme fra arbejde?



- Ja, god idé. Det kunne være en måde at gøre det på. Jeg er alligevel ledig, siger Inger Staahl Jensen, der søndag eftermiddag var mødt op foran Christiansborg. Sammen med 50.000 andre, anslog politiet, hvilket efter Ekstra Bladets optælling er skudt langt over målet.



Skid dem et stykke

Også mekanikeren Mikael Einspor vil gå langt for at støtte op om den varme hvededag.

- Jeg bliver da bare hjemme fra arbejde den dag, lød det.



- Så du holder bare helligdag, selvom den måske ikke findes?



- Ja, jeg vil skide dem et stykke derinde. Jeg synes, de er for grove ved os. Alt for grove. Der er ikke nogen, der skal diktere mig.

Fridagen ophører jo ikke for mig, bare fordi de synes det.



Helt så rebelsk er demonstranten Mette Terp ikke. Hun uddeler kolde hveder på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation



- Men jeg synes, vi skal gå langt. Og den her dag viser jo, hvor mange der bakker op.



- Hvad så med, at vi allesammen melder os syge den dag?



- Nej, det synes jeg er en dårlig løsning. Så lader man en masse mennesker i stikken. Børn og ældre og andre, der har brug for hjælp.



Tessa og 'tominutters'-reglen

Vi møder også Mogens Weggeberg, som er pensionist og således har haft god tid til at analysere problemstillingen:



- Vi kan løse det hele med en tominutters regel, forklarer han.



- Frem for at afskaffe store bededag kunne man bede folk om at arbejde to minutter ekstra på de 220 arbejdsdage, der er på et år. Og så kunne man på den måde finansiere de ekstra penge, vi skal bruge på militæret. Så havde vi løst den her konflikt.

- Det forstår jeg ikke, at vores ellers dygtige politikere og deres spindoktorer ikke har tænkt på, undrede han sig over, mens Anne Linnet og Tessa gjorde klar til at optræde.



Linnet kan som popstjerne holde fri, som det passer hende. Hvad kampen om helligdagen betyder for rapperen Tessa, ville Tessa ikke svare på. Hun sagde blot: Se min fede bil!



Med henvisning til en sort Mercedes, der stank af hash.