Claus Hjort: - Jeg er sigtet

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) bekræfter, at han er sigtet af politiet for at røbe statshemmeligheder i efterretningssag

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet for at have brudt sin tavshedspligt i FE-sagen.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar via Venstres pressetjeneste.

'Jeg kan bekræfte, jeg er sigtet efter straffelovens paragraf 109 for at have overtrådt grænserne for min ytringsfrihed,' oplyser Claus Hjort i en pressemeddelelse.

Det er den såkaldte landsforræder-paragraf, som i grove tilfælde kan give op til 12 års fængsel. Selv ved uagtsomhed kan det give op til tre års fængsel.

'Jeg har ytret mig som folketingsmedlem om en politisk sag, og jeg har ikke yderligere at tilføje for nuværende. Men jeg kunne aldrig drømme om at foretage mig noget, som kunne gøre skade på Danmark eller Danmarks interesser.'

Ekstra Bladet har forgæves siden ugens start forsøgt at få svar fra både Hjort selv og Venstre på, om han er sigtet for brud på sin tavshedspligt, og ifølge Politiken vækker sagen bekymring i Venstres folketingsgruppe.

Flere juridiske eksperter og personer med erfaring fra efterretningstjenesterne har bidt mærke i Claus Hjorts udtalelser i TV 2-programmet 'Lippert' fra 15. december 2021, hvor Hjort bekræftede en række oplysninger omkring et efterretningssamarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

'Ved det'

Og Claus Hjort var tilsyneladende godt klar over, at han gik langt i interviewet, hvor han bekræftede, at Danmark i 90'erne indgik en aftale med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe data fra internetkabler i Danmark.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale (kabelsamarbejdet, red.) fandtes, sagde Venstre-politikeren blandt andet.

Og senere:

- Der ligger i aftalen, at de (den amerikanske efterretningstjeneste NSA, red.) ikke har adgang til oplysninger om danske statsborgere, lød det videre.

Og det er blandt andet det samarbejde, den fængslede FE-chef Lars Findsen er mistænkt for at have lækket oplysninger om.

Koldkrigs-paragraf

Landsforræder-paragraffen har sidst været i brug i 1980 - for 42 år siden - da den østtyske agent Jörg Meyer fik seks års fængsel for spionage.

Han havde i 70'erne levet et dobbeltliv i Danmark under falsk identitet.

Meyer havde held til at forføre en ung studentermedhjælper i Udenrigsministeriet og smuglede dokumenter ud derfra.

Paragraffen blev ændret til sin moderne form i starten af 1950'erne. Siden dengang har ingen danske politikere været sigtet efter paragraffen før i dag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

