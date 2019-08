Claus Hjort kræver Jensens afgang

Claus Hjort Frederiksen har ifølge kilder krævet, at Kristian Jensen går af som næstformand og gruppeformand i Venstre

Dramaet om magten i Venstre blusser nu op med hidtil uset styrke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har partiets stærke mand og tidligere minister Claus Hjort Frederiksen rejst sig op på det igangværende sommergruppemøde for at kræve Kristian Jensens afgang som næstformand og gruppeformand i partiet. Det fortæller flere kilder på sommergruppemødet til Ekstra Bladet.

Det er kulminationen på den magtkamp, som lige nu udspiller sig internt i Venstre.

De tilstedeværende journalister er ligeledes blevet fjernet fra presserummet ved sommergruppemødet på Kragerup Gods på Vestsjælland.

Smider pressen væk

I stedet er presserummet blevet flyttet til den anden ende af godset, hvor Venstres MF'er ikke defilerer forbi og kan tale med journalister.

Det bekræfter billedet af et totalt opbrud i toppen af Venstre, efter næstformanden torsdag i et kontroversielt interview har undsagt formand Lars Løkke Rasmussens drøm om en SV-regering.

Ifølge planen skal der holdes pressemøde kl. 12.30. Spørgsmålet er, om der her vil være en konklusion på den åbne krig i partitoppen.

Adskillige Venstre-folk har de seneste to dage kritiseret Kristian Jensens 'illoyale' adfærd over for partiformand Lars Løkke Rasmussen.

'Står alene med sit krav'

En anden centralt placeret Venstre-kilde fortæller til Ekstra Bladet, at Claus Hjort ganske rigtigt har opfordret til Jensens afgang, men vurderingen lyder, at han 'står alene med sit krav'. Samt at han - ifølge kilden - bliver undsagt fra flere sider.

Ekstra Bladet erfarer dog samtidig, at i hvert fald Lars Chr. Lilleholt, en mangeårig nær Løkke-støtte, bakkede Claus Hjort op på mødet.

