Claus Hjort: Løkke tilbudt millionbeløb til nyt parti

Uroen i Venstre har ulmet i noget tid og endte med, at Lars Løkke Rasmussen (V) trådte tilbage som formand, og at Kristian Jensen (V) gik af som næstformand lørdag.

Onsdag kunne Ekstra Bladet så afsløre gennem flere centrale kilder i Venstre, at Lars Løkke på det skæbnesvangre møde i forretningsudvalget luftede ideen om at starte et nyt parti.

Lars Løkke Rasmussen sagde, at han havde modtaget meget støtte i den seneste tid. Blandt andet fra en rigmand, som ville give ham fire millioner til at stifte et nyt parti, oplyser flere kilder, som var til stede på mødet.

Hjort bekræfter

Torsdag bekræfter Claus Hjort Frederiksen i TV2-programmet 'Lippert' historien om, at Lars Løkke Rasmussen på mødet talte om at starte et nyt parti:

- Lars Løkke Rasmussen sagde på hovedbestyrelsesmødet, at han var blevet tilbudt fire millioner kroner til at starte et nyt parti.

Men samtidigt skulle den nu tidligere Venstre-formand have afvist at gøre netop det.

- Men rolig, sagde han, det gør jeg ikke. Den, der har refereret det til Ekstra Bladet, har lige glemt den sidste tilføjelse om, at han ikke ville gøre det, lød det fra Claus Hjort Frederiksen der fortsatte:

- Jeg tror ikke, at Lars Løkke Rasmussen i sin vildeste fantasi forestiller sig at starte et nyt parti.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Alverdens politiske eksperter har efter lørdagens dramatiske møde sagt, at det var en personstrid mellem Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen, der førte til oprøret i Venstre. Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at der burde have været grebet ind før.

- Vi er mange, der har et ansvar, for situationen har ulmet i lang tid mellem formand og næstformand, og det burde man måske have grebet ind over for tidligere, siger han i 'Lippert'.

Lørdag trak formandskabet i Venstre sig tilbage i Brejning nær Vejle efter en august, hvor partiet imploderede i intern kritik.

Hjort, en erfaren Venstre-strateg, lægger samtidig op til, at det fremover ikke er givet, at det er næstformanden, der skal være formand for partiet.

Løkkes vej til folketingsmillioner Hvis Lars Løkke Rasmussen ønsker at gøre alvor af sine tanker om en udbrydergruppe i Folketinget, kræver det egentlig blot, at han og hans sammensvorne melder sig ud af deres respektive partier og bliver løsgængere sammen. Løsgængere skal søge om at få tilskud hos Folketingets Præsidium, og kan få det der svarer til et mandatbeløb (575.424 årligt). Men hvis han vil have fingrene i de mange tilskudskroner, som folketingsgrupperne nyder godt af, skal han igennem den sædvanlige underskriftsindsamling, som man kender det fra andre nye partier. Tilskuddet til grupperne i Folketinget er nemlig afhængig af, at gruppen er en del af et opstillingsberettiget parti. Uffe Elbæk var ude for en sammenlignelig situation, da han i 2013 brød ud af Radikale Venstre og blev løsgænger. Først da Alternativet blev opstillingsberettiget i februar 2015 kunne han nyde godt af rettighederne for en folketingsgruppe. Hvis Lars Løkke Rasmussen ønsker at oprette et nyt parti kræver det, at der indsamles 1/175 af de gyldige stemmer, der blev afgivet ved seneste folketingsvalg, hvilket svarer til 20.182 vælgererklæringer. Folketingsgrupper på mindst fire personer, der har indhentet nok vælgererklæringer, modtager, som basisbeløb, 3.670.176 om året i gruppestøtte, dertil tildeles 575.424 kroner pr. mandat. Uffe Elbæk modtog 541.000 i gruppestøtte som løsgænger i 2014. Kilde: Folketinget.dk og Social- og Indenrigsministeriet Vis mere Luk

Det er netop striden om formandsposten, der menes at have pustet ild i gløderne efter formandsopgøret i 2014, hvor Jensen udfordrede Løkke, men opgav.

- Det er alment kendt i partiet, at den konstruktion, vi har, hvor en næstformand skal være den næste formand, er død nu. Jeg har selv været med til at fremme synspunktet, siger Claus Hjort Frederiksen.

Lars Løkke Rasmussen trådte selv tilbage på et møde i hovedbestyrelsen efter internt pres.

Claus Hjort Frederiksen begræder, at Løkke ikke fik muligheden for et eventuelt kampvalg på et landsmøde, hvor omkring 850 delegerede kunne stemme.

- Jeg kunne ønske, at det fandt sted på en mere organiseret måde og var lidt mere værdigt, men nu er tingene, som de er, og det er vigtigt at se fremad, siger Claus Hjort.

