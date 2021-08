Claus Hjort: Min søn var med på fortroligt møde

Claus Hjort Frederiksens søn - Christoffer - var med til et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Det erkender den mangeårige minister nu. Dermed erkender han også, at han brød reglerne, da møderne i nævnet skal afholdes under streng fortrolighed.

Ekstra Bladet har afsløret, hvordan flere mødedeltagere bemærkede, hvordan Claus Hjort Frederiksen fik massage under mødet, der handlede om situationen i Afghanistan.

- Min søn kom hjem fra sommerferie. Jeg havde ikke set ham i lang tid. Så kom han lige ind i stuen og stod bag ved mig. Så gik han igen.

- Så din søn masserede dig ved nævnsmødet?

- Ja, han kom hjem fra ferie. Jeg sidder og deltager i mødet, så kommer han lige ind. Jeg siger hej til ham. Så tager han mig lige dér, så går han ud igen.

- Så din søn kunne høre med - skal man ikke holde mødet helt lukket?

- Det skal man, men han kommer hjem fra ferie. Så sidder jeg i møde, så kommer han ind og klapper én på ryggen

Claus Hjort Frederiksens bagatellisering af episoden strider imod Ekstra Bladets oplysninger. Claus Hjort Frederiksen modtog massage under mødet.

- Det tror jeg, alle på mødet bemærkede. Det var ret underligt, påpeger en af kilderne.

Hør hele interviewet i podcasten 'Ingen kommentarer' her, eller hvor du normalt hører podcast.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Der er tale om en 'legendarisk massagebrøler' ifølge Joachim B. Olsen.

Tophemmeligt rum

Claus Hjort Frederiksens opførsel på nævnsmødet har da også ført til, at det nu er blevet indskærpet over for medlemmerne, at de skal følge reglerne om streng fortrolighed.

Det skyldes, at der på møderne kommer følsomme oplysninger frem, som kan skade landets sikkerhed eller bringe danskere eller danske interesser i fare, hvis de lækkes.

Udenrigspolitisk Nævn er stedet, hvor regeringen i fortrolighed kan orientere Folketinget om den slags følsomme sager. På mødet, hvor Claus Hjort Frederiksen brød fortroligheden, var Afghanistan på dagsordenen.

Claus Hjort Frederiksen har tidligere brystet sig af, at han som forsvarsminister i hvert fald kunne holde på statens hemmeligheder.

'En forsvarsminister beskæftiger sig med sager af betydning for rigets sikkerhed og sager, som kræver, at de behandles i fortrolighed og hemmelighed,' skrev han i et Facebook-opslag og skosede nuværende forsvarsminister Trine Bramsen for manglende evner ud i den disciplin.

--------- SPLIT ELEMENT ---------