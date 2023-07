Claus Hjorts teori: Anklager Barbara Bertelsen

Han holder hårdnakket fast, ham Claus Hjort Frederiksen.

Sagen mod ham, hvor han er tiltalt for at røbe statshemmeligheder, er politisk motiveret, mener han.

Og nu løfter han lidt mere af sløret for sin teori om, hvordan det hele kom i stand, og at der overhovedet blev rejst en sag mod ham. Centralt i teorien står Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Det sker i et interview med Jyllands-Posten. Men det er altså fortsat en teori, og han siger da også, at den baserer sig på 'hans kilder'.

Barbara startede

Da den tidligere finans- og forsvarsminister Claus Hjort i december 2021 sad i TV 2 News-programmet 'Lippert', talte han om FE-sagen, hvor en række personer i toppen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev hjemsendt.

Han talte også om et hemmeligt kabelsamarbejde mellem Danmark og USA, der ganske vist har været beskrevet i flere medier, men som aldrig er blevet bekræftet fra officiel side.

Og Claus Hjort mener, at Barbara Bertelsen sad og så det program. Han tror også, at hun blev så vred, at hun greb knoglen og ringede til Johan Legarth, der er departementschef i Justitsministeriet.

- Johan Legarth henter så justitsminister Nick Hækkerup ud af et møde og forklarer, at (...) Barbara Bertelsen har sagt sådan og sådan. Så ringer Nick Hækkerup til Venstres formand, Jakob Ellemann. Og Jakob Ellemann ringer så til mig og fortæller, at han er blevet ringet op af Nick Hækkerup, som har sagt 'nu må du dæmpe ham Hjort', siger Claus Hjort videre til Jyllands-Posten.

Tidl. finans- og forsvarsminister Claus Hjort langer ud efter departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen. Arkivfoto: Henning Hjorth

Omvendt

Claus Hjort Frederiksen forklarer, at han mener, at sagen er politisk, idet en departementschef ikke handler på egen hånd.

Han mener også, at sagen er vendt på hovedet, eftersom den er begyndt i toppen og ikke i bunden.

- Der er i min sag ingen papirer før to dage efter den TV 2-udsendelse, hvor chefjuristen i PET skriver et brev til FE om, at det er hemmeligt og alt det her. Det er bare det, der siger mig, at den her sag jo ikke har fulgt den normale praksis, hvor sagen bliver undersøgt nedefra og så bygget op, siger han og fortsætter:

- Hele sagen starter med en opringning fra Barbara Bertelsen, og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at det er politisk, lyder det videre til Jyllands-Posten.

Adspurgt, om han ikke uanset hvad kan have gjort sig skyldig i at røbe statshemmeligheder, selvom det ikke var intentionen, svarer han:

- Ja, men det er jo det, sagen drejer sig om. Det er jo rigtigt.

Retslig strid

Sagen mod Claus Hjort og kampen for og imod hemmeligholdelse af sagens detaljer er allerede spidset til.

Det er nemlig også en central kritik fra Claus Hjort, at han eller andre ikke kan tale om sagen i offentligheden.

Byretten besluttede, at når sagen mod ham skal føres i retten til november, skal det ske for lukkede døre. En beslutning, som straks blev kæret til landsretten.

For ganske nylig besluttede Højesteret dog at åbne dørene i sagen mod en 63-årig PET-mand, der er sigtet for at lække fortrolige oplysninger.

Forbliver dørene lukkede i Claus Hjorts sag, betyder det, at offentligheden i udstrakt grad ikke vil få detaljer fra sagen.