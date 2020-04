Corona-bombe i ældreplejen

De svageste skal være de stærkeste, lyder det igen og igen fra landets statsminister, Mette Frederiksen (S).

Men det er langt fra altid nok at være stærk, hvis man som ældre rammes af corona.

Det viser en opgørelse over antallet af smittede og døde i den danske ældrepleje, som Ekstra Bladet har lavet ved at ringe rundt til kommuner og registrere omtaler af dødsfald i landets lokalaviser.

Ifølge opgørelsen har der været 52 corona-relaterede dødsfald på landets plejehjem og i ældreplejen.

Dertil kommer, at 155 beboere og 70 ansatte har været smittet af corona-virus.

Hårdest ramt er København og Frederiksberg kommuner, hvor henholdsvis 18 og 14 dødsfald, viser Ekstra Bladets kortlægning.

Alene på plejecentret Sølund i København, har man registreret 12 corona-relaterede dødsfald.

Langt flere kan være ramt

Som Ekstra Bladet fortalte i onsdags, er der konstateret covid-19-relaterede dødsfald eller coronasmitte hos enten plejekrævende borgere eller ansatte i ældreplejen og plejesektoren i mindst 48 af landets 98 kommuner.

Omfanget kan dog vise sig at være langt højere.

De danske sundhedsmyndigheder har nemlig ikke et system for at registrere corona-relaterede dødsfald på landets plejehjem.

Og man tester heller ikke rutinemæssigt afdøde borgere i plejesektoren for coronavirus, selvom landets praktiserende læger flere gange har foreslået det.

Det ville ifølge lægerne give et bedre overblik over antallet af dødsfald og være et vigtigt redskab i kampen for at stoppe smittespredningen på eksempelvis plejehjem og blandt andre udsatte grupper.

Mange flere kan være smittede og døde, end tallene lige nu viser. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Håbløst

- Det er håbløst. Alle i ældreplejen skal testes. Vi kan ikke genåbne Danmark, hvis vi ikke tester langt flere, og der har været et helt tydeligt svigt fra myndighedernes side her, siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Samme toner lyder fra Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA:

- Vi har eksempler på medlemmer, der har haft symptomer, og som har bedt om at blive testet, men hvor de ikke blev det, fortæller forbundsformand Mona Striib.

- Det er også eksempler på læger, der har ønsket at henvise plejepersonale til at få en corona-test, men hvor det enten var svært at komme igennem, eller hvor der ikke var tests nok. Så det kommer desværre ikke bag på mig, at vi er havnet i denne her situation, fortæller hun.

Hun håber på, at den aftale, som Folketingets partier indgik natten til fredag, om at udføre flere test af blandt andet "frontpersonale" i sundhedssektoren, vil få en effekt.

- Generelt tror jeg, at der er et stort mørketal for omfanget af smitte i ældreplejen, men det tror jeg også, at myndighederne har fokus på nu, siger Mona Striib.

Flere kan testes

Den 26. marts sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til Danmarks Radio, at 5.000 personer skulle testes dagligt med det samme, og at tallet hurtigt skulle stige til 10.000.

Ikke desto mindre har man kun testet over 5.000 personer i fire af de seneste 13 dage.

De seneste ti dage har myndighederne i gennemsnit blot testet lidt over 3.300 personer dagligt, viser Sundhedsstyrelsens tal.

Og det på trods af, at test-kapaciteten er højere:

- Lige nu ville man kunne køre 7000 tests om dagen i 14 dage, og jeg tror da også, at vi om kort tid kommer op på en kapacitet på omkring 10.000 test, siger Per Jørgensen, der er vicedirektør på Rigshospitalet og Danske Regioners talsmand for den nationale testkapacitet.

Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview, men henviser til, at man 'i næste uge kommer med nogle retningslinjer, der blandt andet omfatter test'.

