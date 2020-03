Corona Ekstra: Kaos om coronaråd

Se den seneste udgave af Corona Ekstra over artiklen ...

Dronning Margrethe har talt med store bogstaver til os for ikke at følge myndighedernes råd, og vi bliver truet af politiet med bøder, hvis vi ikke overholder reglerne.

Det skorter ikke på løftede pegefingre fra regering eller autoriteter. Men pegefingrene stritter ofte i hver deres retning, når det handler om at kommunikere klart til borgerne, hvad man må og ikke må for at undgå at blive smittet eller smitte andre med coronavirus.

Ekstra Bladet har herunder samlet en stribe af myndighedernes forskellige udmeldinger:

Taler i øst og vest Om legeaftaler:

16. marts: - Ja, hvis dit barn er rask og ikke har symptomer på coronavirus, og hvis vennerne heller ikke har symptomer, så må de gerne lege sammen - Sundhedsstyrelsen i video 19. marts: - De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand - og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne - Kåre Mølbak fra Serum Instituttet på DR1. 20. marts: - Begræns det til et til to børn. Og det skal være de samme børn - Sundhedsstyrelsen i ny video Om besøg:

16. marts: - Hvis du er rask og ikke har symptomer på sygdom, og dine gæster også er raske, så må du gerne få besøg - Sundhedsstyrelsen i video 17. marts: Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst - Dronning Margrethe i tale til danskerne Om karantæne efter udlandsrejse:

13. marts: - Ender det ikke bare med, at vi sidder her igen om 48 timer, og så er alt rødt alligevel? - Som jeg sagde, så vil det være en sundhedsbeslutning. Så er det, fordi vi synes, alle dem der kommer hjem, skal i karantæne. Det er ikke den anbefaling, vi får lige nu - Erik Brøgger Rasmussen, Udenrigsministeriet. 19. marts: - Dem, der kommer hjem, skal direkte - og jeg mener direkte - i karantæne. - Udenrigsminister Jeppe Kofod

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til de varierende meldinger.

Heller ikke Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har ønsket at deltage i programmet, da kun regeringsmedlemmer deltager for Socialdemokratiet, lyder det fra partiets presseafdeling.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har ikke mulighed for at være med, meddeler de på en sms til Ekstra Bladet.

Og Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at det ikke er deres bord.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, opfordrede torsdag til markant klarere kommunikation fra myndighederne, da hun gæstede Corona Ekstra i Ekstra Bladet:

- Så siger man, det er i orden med ti mennesker. Jamen hvordan ti mennesker? Det er ikke alle, der forstår deres kommunikation - også fordi de modsiger nogen gange hinanden. Folk forstår bedre en klar melding om 'hold dig for dig selv, hold dig hjemme'.