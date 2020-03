Corona Ekstra: Opråb fra corona-overlæge på Riget

Ekstra Bladet dækker hver dag corona coronavirussens konsekvenser for os alle sammen. Brian Weichardt er vært

I dag med opråb fra overlæge på Rigshospitalet Arash Afshari fra anæstesi- og operationsklinik, der allerede tager imod mange patienter med coronavirus. Han fortæller, at det er meget besværligt at blive testet, hvis man har mistanke om, at man er blevet smittet.

Opråb fra coronaoverlæge på Riget: - Test os nu!

I studiet er mangeårig sundhedspolitiker Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som vil have lukket meget mere ned for samfundet.

Og i Italien har en by formået at lukke helt ned for sygdommen, mens katastrofen hærger overalt omkring den.

