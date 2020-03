Corona Ekstra: Zigzag-kurs om corona-test

Se dagens udgave af Corona Ekstra herover.

Først den ene vej. Så den anden vej.

Den seneste måned har de danske myndigheder skiftet kurs igen og igen, når det gælder test-indsatsen mod corona-epidemien.

Først skulle alle med symptomer på coronavirus testes. Særligt hjemvendte fra egne, hvor virussen havde frit spil.

Det skete som led i den såkaldte 'inddæmnings-strategi'. En strategi, der var helt i tråd med Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger om at teste alle mistænkte.

Den betød, at mellem en fjerdedel og tredjedel af alle dem, man testede for covid-19, var positive.

Men den strategi gik man brat væk fra 12. marts. Her gik man over til en 'afbødnings-strategi', der betød, at man gik over til kun at teste de mest syge.

Drastisk fald

Fra den ene dag til den anden faldt andelen af positive blandt de tests, man udførte på syge borgere, til blot omkring syv pct.

Selvom den nye strategi umiddelbart gik imod WHO's anbefaling om at teste alle mistænkte, så afviste Sundhedsstyrelsen, at det var i strid med de internationale opfordringer.

De var nemlig slet ikke møntet på Danmark, hed det blandt andet fra Søren Brostrøm.

I denne weekend ændrede myndighederne så atter teststrategi.

Her slog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fast, at man igen ville gå i offensiven og teste markant flere.

Problemet er bare, at sundhedsvæsnet er i alvorligt underskud for det testudstyr, der skal føre strategien ud i livet.

Det fremgik mandag på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsmyndighederne.

Henover weekenden er antallet af udførte tests faldet fra 1786 i torsdags til blot 354 søndag.

Dermed kan bl.a. sundhedspersonale, der hver dag skal behandle og pleje landets syge og gamle, ikke blive testet.

Så sent som onsdag i sidste uge slog Lægemiddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz, ellers fast, at der er 'rigelig med kapacitet' til at håndtere corona-epidemien.

Det forvirrer

I Italien har det vist sig, at mellem otte og ti procent af alle coronasmittede er sundhedspersonale.

Alligevel sagde formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), søndag til Politiken, at det 'ikke er en sundhedsmæssig katastrofe', at man ikke har udstyr til at teste personalet.

Men det er virolog og professor på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen ikke enig i.

- Det er meget kedeligt, at man ikke kan teste alle. Det ville både være rart for de enkelte medarbejdere, men selvfølgelig også borgerne og regionerne selv, siger han.

- Jeg blev glad for udmeldingen om, at man nu vil teste sundhedspersonalet. Men det skurrer da i ørerne, at man ikke samtidig kan efterleve det. Det forvirrer folk, for man lover dem jo dybest set noget, man ikke kan levere på, og det er ikke smart, siger han til Ekstra Bladet.

Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Sundhedsstyrelsen: Ikke os

Hos Sundhedsstyrelsen mener overlæge Bolette Søborg ikke, at ansvaret for den manglende testkapacitet kan placeres hos hende:

- Hvornår gik det op for jer, at I manglede tests?

- Det er vores kollegaer i Lægemiddelstyrelsen, der har overblikket over det her. Det er faktisk noget, der er svært lige for nuværende, fordi man får at vide, at der er leverancer, og det er der så ikke alligevel.

- Så det er nogle andres skyld?

- Sådan ville jeg nu ikke sige det, men der er i hvert fald nogle problematikker på verdensmarkedet.

- Sendte I Sydkoreas tilbud om mange flere test videre til regionerne?

- Jeg tror ikke, jeg kan kommentere på de enkelte.

- Der kommer nogen og tilbyder jer test, hvad gør I så?

- Det er stadigvæk sådan, at når du skal have noget medicinsk udstyr, skal du sikre dig, at de svar, du får, er anvendbare.

- Hvem har ansvaret for, at der er en akut mangel på testudstyr nu?

- Det er Lægemiddelstyrelserne og regionerne, der arbejder stenhårdt på det.

- Alle andre end jer. Hvad er jeres ansvar?

- Det er at få alting til at køre ude i sundhedsvæsnet.

- Men det gør det jo så ikke.

- Nej, men det håber vi, at det kommer til i løbet af den næste uge.

Heunicke: Undskyld

- I går besluttede vi, at vores teststrategi skal være mere effektiv. I de seneste uger har vi testet 1000 om dagen. I de seneste dage er det tal faldet. Det går ikke, lød det mandag fra Magnus Heunicke på et pressemøde.

Fremover skal Danmark teste langt mere aggressivt, lød det:

- Derfor skal vi indkøbe mere udstyr og testkit. I den forbindelse vil jeg gerne beklage, og jeg vil gerne undskylde, at de danske sundhedsmyndigheder ikke har reageret hurtigt nok på henvendelser om tilbud om at købe udstyr.