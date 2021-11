Corona-ferie: Ikke super smart

Det er ikke super smart, at de nuværende regler gør det besværligt for vaccinerede medarbejdere at holde fri, når deres børn rammes af corona.

Det mener Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Flere og flere børn bliver i disse dage smittet, og det betyder, at mange forældre må blive hjemme.

For de forældre, der ikke kan arbejde hjemmefra, betyder det også, at de kan være i en situation, hvor de bliver nødt til at bruge feriedage for at passe børnene.

Eksempelvis forventes det, at 33-årige Sandra Funch, som arbejder i hjemmeplejen som udekørende nattevagt, møder på arbejde, fordi hun er vaccineret.

Men med tre børn, hvor den ene er smittet med corona og to af dem er diagnosebørn, så har Sandra ikke andet valg end at blive hjemme og bruge sine hårdt optjente feriedage.

Vil se på en løsning

Ekstra Bladet har talt med Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, der mener, at man skal kigge på problemstillingen.

- Vi har efterspurgt, at der blev mulighed for, at virksomhederne kan få kompensation fra dag ét og ikke efter 30 dage. Det blev landet i en trepartsaftale tirsdag. Men i min optik kunne man godt have været mere imødekommende, så man tilgodeså de her situationer, siger han.

I trepartsaftalen står der blandt andet, at forældrene er nødt til at bruge afspadsering og ferie i sådan en situation, som Sandra eksempelvis står i.

- Sådan er det jo også med almindelig sygdom, at man kan bruge barns første sygedag, og så må man afspadsere eller bruge ferie, hvis barnet er syg i længere tid, og man ikke kan få barnet passet. Men i denne her situation med corona ville jeg ikke have brokket mig, hvis man kunne tage flere sygedage, siger han og understreger, at han respekterer den aftale, der er indgået.

- Men det er da et element, vi skal berøre under lovbehandlingen. Det vil jeg gerne være med til, siger Torsten Schack Pedersen.

Er det ikke fjollet, at reglerne modarbejder Sandra, fordi hun er vaccineret. Fra politisk side vil man gerne have, at så mange som muligt bliver vaccineret, men hvis hun ikke var vaccineret, så skulle hun være blevet hjemme i den situation, og så var hun ikke nødt til at bruge sine feriedage?

- Det er ikke super smart, at reglerne gør det mere besværligt for hende, siger erhvervsordføreren.