Corona-frygt på Løkkegaards kontor - tog alligevel på restaurant

I to dage har EU-parlamentarikeren Morten Løkkegaard været på kontor med medarbejdere i Bruxelles, der nu er sendt hjem på grund af corona-frygt.

Løkkegaard selv valgte at rejse til Danmark onsdag i denne uge og gik på restaurant i København samme aften - inden han havde havde fået svar på sin corona-test.

Dermed blæste han på risikoen for, at han selv kunne være smittet med sygdommen og dermed også risikerede at smitte andre på restauranten.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at flere EU-medarbejdere tæt på Morten Løkkegaard tog på et marked i fredags, hvor en af deltagerne i selskabet efterfølgende har fået konstateret corona. Det fortæller flere kilder i Bruxelles.

Mandag og tirsdag var de pågældende medarbejdere fra Venstres sekretariat i Europa-Parlamentet på arbejde med Morten Løkkegaard på kontoret.

Her kunne Morten Løkkegaard potentielt have været udsat for coronavirus gennem enten dråber eller via smitte fra f.eks. en overflade på kontoret.

Hjem i isolation

Sent tirsdag aften indløb en besked til kontoret om, at medarbejderne havde været i selskab med en corona-smittet bekendt på markedet. Derfor mødte pågældende medarbejdere ikke på arbejde onsdag og gik ifølge Ekstra Bladets oplysninger i isolation.

Men trods corona-frygten på Morten Løkkegaards kontor tog han langt fra selv de samme forholdsregler.

Som Ekstra Bladet har beskrevet rejste Løkkegaard i stedet onsdag hjem til Danmark. Ved ankomsten fik han med det samme foretaget en corona-test i lufthavnen. Men i stedet for at blive hjemme, indtil svaret forelå, gik han ud at spise om aftenen med sin hustru og datter.

Med Løkkegaard i byen Morten Løkkegaard hyggede sig tirsdag i Bruxelles... Og igen efter hjemkomsten onsdag på Østerbro i København... Kilde: Instragram Vis mere Luk

I forvejen er restaurant-besøget i strid med myndighedernes anbefalinger, da han endnu ikke havde modtaget sit test-svar.

Men nu viser det sig altså, at Løkkegaard i to dage har været på samme kontor som en række personer, der nu er i corona-isolation.

Morten Løkkegaard oplyser til Ekstra Bladet, at han nu har fået svar på sin corona-test, som var negativ.

Fik corona-besked på vej i lufthavn

Morten Løkkegaard valgte selv at rejse til Danmark og tage på restaurant på Østerbro uden at have fået svar på sin coronatest. Men medarbejderne på Venstres kontor i Bruxelles var noget mere forsitgtige.

Ifølge flere kilder i det politiske miljø i Bruxelles, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, gik medarbejderne i V-sekretariatet tirsdag direkte hjem og har siden ladet sig teste.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Morten Løkkegaard, men han er kun vendt tilbage pr sms.

Om sine medarbejdere skriver han:

'De er ikke i karantæne, men jeg har - af forsigtighedsgrunde - bedt alle om lade sig teste, også selv om de ikke har været i kontakt med den pågældende.'

Adspurgt, om det er korrekt, at han har været på kontor med sine kolleger, efter de havde været på marked med en coronasmittet, skriver Venstre-MEP'en:

'Jeg så først beskeden fra medarbejderne på vej i lufthavnen - og testede som sagt mig selv rutinemæssigt straks ved ankomsten til København.'

Må finde ny test

Ekstra Bladet har også spurgt: Hvorfor tog du på restaurant i Danmark vel vidende, at du har været i kontakt med potentielt smittede?

'Jeg anså risikoen for at være så forsvindende lille, at jeg godt kunne foretage mig ting uden for mit hjem ved at overholde de sædvanlige regler for fornuftig opførsel', lyder det fra Venstre-politikeren i en sms.

I en sidste sms skriver Morten Løkkegaard:

'Jeg vil gerne understrege: Ingen er smittede. Alle mine tests har været negative, inkl den nyeste, som jeg fik taget forleden. Sagen kan koges ned til, om man kan/skal følge alle opfordringer til at blive hjemme - i mit tilfælde det meste af tiden - pga mit jobs karakter.'

'Min lære af sagen her er: Jeg bliver nødt til at finde tests, hvor jeg kan få svar med det samme. Ellers kan jeg ikke passe mit arbejde.'