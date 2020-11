Corona-general: Derfor havde jeg ikke mundbind på

Et billede af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm uden mundbind i et tog 11. november vækker forargelse. Nu forklarer corona-generalen hvorfor

Han skulle bare lige have en 'slurk kaffe', og derfor var det påkrævede mundbind ikke på i toget.

Sådan lyder forklaringen fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, nu da et billede afslører ham på første klasse i et DSB-tog uden mundbind.

Det er ellers selvsamme Søren Brostrøm, som har indført krav om mundbind i offentlig transport for alle danskere. Han ønsker ikke at stille op til et interview, men Sundhedsstyrelsen har i stedet sendt et skriftligt svar.

'Søren Brostrøm husker godt episoden', lyder det.

'Det er rigtigt, at han kortvarigt havde taget mundbindet af for at drikke en slurk kaffe og glemt at tage det på igen', skriver styrelsen om det manglende mundbind.

Det var dog ikke særlig lang tid, at corona-generalen brød sine egne regler til folket, må man forstå.

'Kort tid efter kom togkontrolløren heldigvis forbi og mindede ham om at have mundbindet på, som han selvfølgelig tog på igen', skriver Sundhedsstyrelsen.

Billedet er ifølge fotografen, der gerne vil være anonym, taget 11. november i et tog på Sjælland i retning mod København. Billedet er i løbet af kort tid blevet delt flittigt på Facebook, hvor flere forarges.

Brostrøm: Gælder for alle

Sundhedsstyrelsen har nemlig indført krav om mundbind i den offentlige transport. Kravet blev indført helt tilbage i august, hvor Søren Brostrøm selv understregede vigtigheden.

'Jeg forstår godt, hvis man sidder alene i bussen og synes, at det er mærkeligt at skulle have mundbind på. Men hvis vi skal have det til at virke, så bliver vi nødt til have nogle enkle regler, der gælder for alle,' sagde Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Det kan give en bøde på 2500 kroner, hvis man ikke overholder reglerne for brug af mundbind.

Moralens vogter

Så sent som i mandags lancerede Sundhedsstyrelsen en kampagne, hvor styrelsens direktør, Søren Brostrøm, dukker op i forskellige sammenhænge som moralens vogter og får unge til at huske myndighedernes påbud og anbefalinger under coronapandemien.

”- ndtil nu har det mest handlet om at instruere os alle sammen i, hvad vi skal og må gøre for at undgå smitte. De blå plakater, bannere og film har husket os på de forskellige råd og anbefalinger siden marts. Og fordi vi har fulgt anbefalingerne, har vi kunnet holde epidemien under kontrol. Men det er hårdt i længden, og mange er ved at være trætte. Derfor skal den nye kampagne i højere grad motivere os alle til at holde fast, forklarede Sundhedsstyrelsens enhedschef Niels Sandø, der måske skulle vise filmene til Søren Brostrøm, selv om han ikke er helt ung længere..

Det er nemlig kke første gang, Brostrøm er blevet taget i ikke at følge de retningslinjer, han selv prædiker.

Således erkendte han i oktober, at han ikke sørgede for at spritte udstyr i et fitnesscenter af før og efter brug, som reglerne ellers kræver. Efter den afsløring sagde Søren Brostrøm til Ekstra Bladet:

- Jeg vil love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at overholde de regler, der er. Mere kan jeg ikke love som menneske, det er til gengæld også et kæmpestort løfte.

Brostrøm i corona-brøler

