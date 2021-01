Corona-helte får med Mettes pisk: Straffes for at knokle

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger tak med den ene hånd og svinger den økonomiske pisk over familien Hansen med den anden.

Sådan ser 58-årige Lars Hansen på det, fordi konens ekstra coronavagter på et plejehjem nedsætter hans førtidspension markant. Han fik næsten 6000 kroner mindre udbetalt i december.

- Det er grotesk, at vi skal straffes, fordi min kone tager en tørn på plejehjemmet, når de mangler folk, siger Lars Hansen.

- De tigger og beder hende om at komme på job, fordi mange er syge eller i isolation. Hun tog vagter både til jul og nytår, men det rammer min førtidspension hårdt, forklarer han.

Skattesmæk på 70 procent

Førtidspensionen reguleres nemlig efter, hvor meget en ægtefælle tjener.

Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., ægtefællen tjener ekstra.

- Først betaler min kone skat, og så skærer de i min pension, siger Lars Hansen.

- Vi får et samlet skattesmæk på 70 procent, når vi gør, som Mette Frederiksen gerne vil have, fortæller han.

Og Lars Hansens kone har taget mange vagter på plejehjem som sosu-hjælper, mens antallet af coronasmittede steg drastisk forrige efterår.

Mettes tak til frontlinjen Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Vis mere Luk

6000 kr. mindre til jul

Ekstra Bladet har set Lars Hansens dokumenter fra Udbetaling Danmark. Her fremgår det, at konens højere indtægt kostede 1400 kr. efter skat på Lars Hansens førtidspension i november.

I december skar staten knap 6000 kr. i førtidspensionen, så Lars Hansens kun fik udbetalt 4779 kr. efter skat.

Det skyldes, at ’jeres indkomst har ændret sig,' skrev Udbetaling Danmark, der via Skattestyrelsen kunne se, at konen kom op på 341.000 kr. i indtægt i 2020.

- Det blev en knap så glædelig jul. Sikke en gave at få, når min kone yder en ekstra indsats i corona-frontlinjen, siger Lars Hansen, der er udlært smed.

Lars Hansens krop er færdig efter mere end 30 års arbejde som rejsemontør. Derfor får han førtidspension, men den bliver mindre, når konen arbejder ekstra på plejehjemmet. Foto: Anders Brohus

Derfor koster konens corona-vagter Der ses bort fra de første 254.472 kr. af ægtefælles indtægt: 341.764 kr. - 254.472 = 87.292 kr. Parrets samlede indkomst til beregning af førtidspension udgør herefter: 87.292 kr + Lars Hansens øvrige indtægt på 102.143 kr. = 189.435 kr. Der fradrages herefter 127.400 kr.: 189.435 kr. – 127.400 kr. = 62.000 kr. (afrundet) For hver 100 kr. af de 62.000 kr. bliver førtidspensionen sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 18.600 kr. Lars Hansens førtidspension bliver derfor: 194.746 kr. – 18.600 kr. = 176.148 kr. om året. Lars Hansen havde allerede fået udbetalt 169.612 kr. i årets første 11 måneder, og fik derfor kun 6536 kr. før skat i december 2020. Vis mere Luk

Kradser også ind i 2021

Lige nu ligger Lars Hansens kone syg derhjemme med corona. Men staten forventer fortsat, at hendes indtægt bliver højere i 2021 end tidligere år.

Derfor får Lars Hansen omkring 500 kr. mindre i førtidspension, viser et brev fra Udebetaling Danmark 9. januar i år.

Dermed får han udbetalt 9989 kr. efter skat om måneden i 2021. Indtil videre altså, hvis ikke konen knokler løs på plejehjemmet. I så fald får han endnu mindre.

- Det kan ikke være rigtigt. De burde fritage os for modregning i 2020 og 2021. Alt andet er helt urimeligt, fortæller Lars Hansen.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, så ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

Lars Hansens kone ønsker ikke at stå frem at frygt for, hvad det betyder for hendes arbejde.

Både førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister kan blive ramt af partnerens ekstra arbejde.