Corona i Mettes familie

Der er konstateret corona i Mette Frederiksens familie.

Det meddeler Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor er dagens ministeroverdragelse udsat.

'Statsministeren har ikke været "nær kontakt”, jf. Sundhedsstyrelsens vejledninger herom, med den pågældende', lyder det.

'Statsministeren vil dog ud fra et forsigtighedshensyn i dag blive testet, sådan at statsministeren ved en negativ test kan genoptage sine fysiske forpligtelser hurtigst muligt.'

Mette Frederiksen skulle torsdag kl. 11.00 præsentere ændringer i regeringen for dronningen, efter at Mogens Jensen onsdag trådte tilbage som fødevareminister. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Rokade-panik: Mettes besøg hos dronningen udskudt

Samtidig står det klart, at flere ministre skal tiltræde nye hverv i dag klokken halv tre.

Telefonisk præsentation

'På den baggrund forventes det for nuværende og foreløbigt, at statsministeren telefonisk præsenterer ændringer i regeringen for Hendes Majestæt Dronningen kl. 14.30. Derefter kan de tiltrædende ministre modtages af Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg. Ved et negativt testsvar vil statsministeren herefter, traditionen tro, præsentere de tiltrædende ministre for offentligheden på slotspladsen.'

Slotspladsen torsdag formiddag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det var oprindeligt meningen, at Mette Frederiksen og de nye ministre skulle have været hos dronningen klokken 11. Men det bliver altså tre en halv time forsinket.