Corona-krig: 'Bizart' og 'skræmmende'

Den frie danske corona-strategi under angreb - stilhed fra Christiansborg

De danske myndigheder er kommet under angreb.

Den danske linje er slap, og befolkningen risikerer at betale prisen i form af senfølger og gentagende smitte.

Nogenlunde sådan kan kritikken fra to velrenommerede danske corona-eksperter med professorater i henholdvis USA og England opsummeres.

I Politiken har de i dagene op til jul luftet deres kritik.

- Mens Europa og resten af verden opfordres til det modsatte, løfter Danmark foden fra bremsen og sætter den på speederen i forhold til smittespredning. Det er risikabelt. Det er fortsat en ny virus, mange får senfølger, og vi kender ikke langtidskonsekvenserne, hvis de fleste skal smittes 1-2-3 gange årligt i mange år fremover, siger professor Astrid Iversen fra University of Oxford i England.

Kristian G. Andersen er endnu skarpere. Han er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Scripps Research Institute i San Diego, USA.

Annonce:

- Jeg tror, at de fleste folk hos Statens Serum Institut faktisk slet ikke forstår virus. Det er ret skræmmende, påpeger han.

Bizar påstand

De barske toner har også mødt stejle modsvar fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Han påpeger, at 85 procent af de plus 60-årige er genvaccineret i Danmark. Og det er globalt unikt.

Henrik Ullum direktør på Statens Serums Institut, slår ligeledes igen.

- Det er jo en fuldstændig bizar påstand, at vi på Statens Serum Institut ikke skulle forstå virus. Fuldstændig, lyder det fra sidstnævnte i Politiken.

Stridspunkterne mellem forskerne og de danske myndighedspersoner er flere. Brugen af mundbind, hvor luftbåren virus er og reglerne for selvisolation.

Myndighederne ophævede tidligere på måneden reglerne om fire dags isolation i hjemmet ved coronavirus, og vi har for længst smidt mundbind og massetest.

Imens lyder der anderledes alarmistiske toner i udlandet og hos verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Annonce:

Mundbind og test

Lillejuleaften skrev chefen for organisationens covid-indsats, Maria van Kerkhove, på Twitter en række løftede pegefingre, der giver mindelser om optakten til de seneste vintres restriktioner og lukkethed. Blandt andet anbefaler hun - i modsætning til de danske myndigheder - brug af mundbind.

'Vær venlig at være forsigtige i denne juletid. Lad jer teste inden i møder jeres elskede - især hvis de er ældre eller har underliggende sygdomme. Få vaccine eller booster, hvis anbefalet. Det er aldrig for sent.'

'Glem aldrig det grundliggende: Vaccine, test, mundbind, udluftning, håndvask, bliv hjemme hvis du er syg, søg læge hvis nødvendigt - vær rar,' skriver hun.

Ekstra Bladet har juledag været i kontakt med to sundhedsordførere og én virusordfører fra de tre regeringspartier. Men hverken Christoffer Melson (V), Flemming Møller Mortensen (S) eller Mike Villa Fonseca (M) havde noget at sige til den aktuelle debat.

De seneste tal for coronavirus i Danmark stemmer fra 22. december. 1.800 nye tilfælde blev registreret. Der er 506 indlagte - heraf 18 på intensiv heraf otte i respirator.