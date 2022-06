Corona-Mette blåstempler DJ-battles

Selvom regeringen onsdag indkaldte til endnu et corona-pressemøde på grund af den stigende smitte i samfundet, så er det helt inden for skiven, at regerings-toppen i sidste uge holdt DJ-battles for hundredvis af tilskuere i telte på Folkemødet.

Det understreger sundhedsminister Magnus Heunicke, der selv førte an i festlighederne bag mixer-pulten. Her bidrog statsminister Mette Frederiksen også til festen, da hun fik de mange tætpakkede tilskuere til at skråle med på Re-Sepp-ten.

Koncert med Helmig

- Stiger smitten, når man holder DJ-battles for flere hundrede mennesker på Folkemødet?

- Vi får besøg af Tour de France, der er Roskilde Festival med koncert med Thomas Helmig, der er byfester alle mulige steder, og vi går ind i denne her sæson uden restriktioner, og vi opfordrer folk til at leve deres liv. Det har vi savnet, lyder det fra sundhedsministeren.

På pressemødet fremlagde regeringen sin corona-strategi - eller 're-seppt', om man vil - for efteråret, hvor sårbare og ældre blandt andet tilbydes vaccine-boostere.

Og selvom der ikke umiddelbart indføres restriktioner, så er netop stigende smittetryk et af de parametre, som myndighederne holder øje med, står der i planen.

Men altså ikke med et mere stift blik, end at eksempelvis tætpakkede koncerter eller minister-styrede DJ-battles stadig er helt okay.

Tys-tys om mink

I sidste uge kritiserede Mette Frederiksen pressen for at gengive løse påstande uden at overveje, om det, der bliver sagt, overhovedet er rigtigt.

Det forsøgte flere medier at få Mette Frederiksen til at komme med konkrete eksempler på under onsdagens pressemøde i Statsministeriet. Dog uden held.

Ekstra Bladet spurgte statsministeren, om hendes annoncering af aflivningen af alle mink er et eksempel på, at pressen viderebringer oplysninger uden at tjekke, om det, der bliver sagt er rigtigt. Men det spørgsmål gled hun hurtigt udenom:

- På pressemødet her vil vi gerne koncentrere vores kræfter på at snakke corona, sagde hun, og hoppede straks tilbage i corona-sporet:

- Vi står igen i en god situation i Danmark, fordi vi har grebet det an på den måde, vi har i vores samfund. Nu har vi stigende smitte, men det betyder ikke, at vi lukker ned for vores land, eller at vi anbefaler folk at afholde sig fra at holde fest, lød det blandt andet fra statsministeren.

Lille sommerbølge

Hun var som så ofte før flankeret af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Han betegnede smitte-stigningen i de seneste par uger som 'en lille sommerbølge', som er kommet tidligere end forventet.

Og så understregede han, at corona-vaccinerne ikke er så effektive mod smitte-spredning, som man troede i efteråret og hen over vinteren, hvor man indtrængende bad landets forældre om at få vaccineret deres børn for at undgå smitte i skolerne.