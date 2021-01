Corona-møde: Så meget kan kontakttallet stige

Myndighederne frygter, at en ny coronavariant vil få kontrakttallet til at stige mærkbart

Statens Serum Institut er bekymrede for, at en ny britisk corona-variant kan få det såkaldte kontakttal til at stige til 1,5 i februar.

Kontakttallet dækker over, hvor mange andre personer en corona-smittet i gennemsnit giver sygdommen videre til. Dermed vil 10 smittede give virussen videre til 15 andre.

Det senest udregnede kontakttal ligger på 1,2.

Myndighedernes bekymring er kommet frem på et møde mandag formiddag, hvor Folketingets sundhedsordførere modtager en orientering fra bl.a. sundhedsminister Magnus Heunicke og Seruminstituttets direktør Henrik Ullum.

Det erfarer Ekstra Bladet.

På mødets dagsorden er vaccinestrategi, smitteopsporing og virusmutationer - ikke mindst den nye britiske virusvariant kendt under navnet B117, som eksperter mener er op mod 70 procent mere smitsom end den hidtil mest almindelige variant.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der ikke udsigt til, at sundhedsordførerne vil blive orienteret om yderligere restriktioner på dagens møde.

