Corona: Nu skal Mette F. kulegraves

Den danske corona-håndering - ikke mindst regeringens - skal under kritisk lup.

Det er blevet vedtaget på møde i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Konkret vil der i første omgang blive nedsat et underudvalg, som skal stå for det videre forløb. Dermed er der lagt op til den løsning, som en række af Folketingets partier tidligere har luftet.

- Det forslag, som Venstre, Konservative, Radikale og DF kom med i sidste uge er blevet vedtaget. Der skal i første omgang være et underudvalg, der skal arbejde med det, som har en repræsentant fra hvert af Folketingets partier, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Gruppen får blandt andet til opgave at udpege uvildige fem eksperter og finde ud af, præcis hvad eksperterne skal undersøge. Eksperterne vil så få seks måneder til at have en konklusion klar.

Alle dokumenter

Der er lagt op til, at de udpegede eksperter skal sikres adgang til alle centrale regeringsdokumenter i perioden fra årsskiftet hen over corona-nedlukningen og frem til genåbningsfasens begyndelse.

Desuden er der lagt op til, at ekspertgruppen skal også have mulighed for at interviewe centrale politikere og embedsfolk som Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Det skal dog gøres frivilligt for de involverede at møde op.

- Vi skal lære af corona-krisen og sikre os imod, at der kommer en ny pandemi i en global verden. Vi skal være bedre rustet - det gælder testudstyr, værnemidler osv, lyder det fra Peter Skaarup.

Allerede før dagens møde var der udsigt til et flertal udenom S-regeringen. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgte Socialdemokratiet da heller ikke at stemme imod forslaget under mødet.

Måtte æde ønsket

Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) bekræfter efter mødet over for Ritzau, at Socialdemokratiet måtte æde, at et flertal ønsker en undersøgelse af corona-håndteringen.

- Der var et antal partier, som kom med dét forslag at lave en udredning. Det har vi behandlet på den måde, at vi har nedsat et underudvalg, siger han.

Henrik Dam Kristensen understreger, at underudvalget nu får til opgave at præcisere udredningens indhold og form.

- Folketinget kan i princippet alt, når der er politisk vilje og mandater til det, lyder det fra formanden.