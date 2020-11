Corona på Borgen: Værre end Vestegnen

Politikerne med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen har gentagne gange kritiseret ikke-vestlige indvandrere for at overhøre myndighedernes corona-råd. De rammes nemlig i langt højere grad af pandemien end danskere.

Men nu er det politikerne selv, der er blevet ramt. Foreløbig er fem folketingsmedlemmer syge med corona.

Og hvis man målte Christiansborgs lukkede verden med blandt andet egen frisør, restaurant, postkontor og kiosk efter samme målestok som en kommune, så ville Borgen være landets suverænt hårdest ramte af slagsen.

OVERBLIK: Sådan er Christiansborg ramt af corona

Fem gange Albertslund

Kommunerne bliver rangeret efter det såkaldte 'incidenstal', der er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere gennem en uge.

Albertslund er landets hårdest ramte kommune med 470 smittede pr. 100.000 indbyggere, og det fik mandag regeringen til at sende en særlig taskforce til vestegnen.

Men med fem coronasyge blandt Folketingets 179 politikere, så ender man med et incidenstal på 2800 smittede pr. 100.000 personer.

Og selvom man medregner Folketingets cirka 430 fastansatte, er incidenstallet stadig over 800.

'Har gjort alt'

Spørgsmålet er så, om de smittede politikere heller ikke har lyttet ordentligt til myndighedernes råd, ligesom de hævdede var tilfældet for indvandrere i ghettoer.

Nej, understreger de Konservatives politiske ordfører, Mai Mercado, der ellers har tre partifæller, der nu er nede med corona, herunder formand Søren Pape Poulsen.

- Vi har faktisk overholdt de regler, der er lavet internt i Folketinget. Der er regler for, hvor mange man må være i udvalgsværelser, og hvor tæt man må være på hinanden, siger hun.

- I har altså gjort alt, hvad der var menneskeligt muligt, forstår jeg. Hvorfor tror du så ikke, at det også kunne være tilfældet for de syge i ghettoerne?

- Beskeden til de udsatte boligområder var jo: 'stram op og tag at få stoppet det udbrud'. Og det er lige præcis det, som vi agerer efter nu, hvor vi virkelig har foretaget en hård opbremsning, siger hun.

Politikerne har blandet andet givet myndighederne mulighed for at tvangsisolere folk og lukke bylivet ned for at stoppe corona-udbrud.

Ingen besøg til Pape

Venstre har foreslået, at man skal kontrollere, om corona-patienter overholder deres hjemme-isolation, ligesom de Konservative og Dansk Folkeparti har foreslået tvungen coronatest.

- Skal folketingsmedlemmer så tvinges til test nu?

- Man kunne godt overvejer at opstille et testcenter ved Christiansborg, siger Mai Mercado. Men man skal ikke tvinges derind, det gør man heller ikke i udsatte boligområder.

- Skal man ikke banke på hjemme hos Søren Pape bare lige for at se, om han er der?

- Det, vi har sagt, er, at det kun er hvis det løber løbsk, og vi ikke kan styre smitten i visse områder. Så det ligger meget, meget langt ude i et meget fjernt scenarie, siger Mercado.