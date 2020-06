Corona-quiz: Fakta eller fantasi?

De danske myndigheder har under coronakrisen indført et overvældende stort antal tiltag og anbefalinger, som skal mindske smittespredningen herhjemme. Så mange at det efterhånden kan være svært at holde styr på, hvad man må, og hvad man ikke må.

Prøv quizzen herunder og se, om du har styr på reglerne.

Corona-regler: Fakta eller fantasi? 20 spørgsmål Coronakrisen har givet en lang række regler og anbefalinger fra myndighederne. Kan du gætte, hvilke der er sande og falske? Start quizzen Spørgsmål 1 af 20 Flere har brækket sig på sundhedspersonale efter corona-podning, så nogle regioner vil kun teste folk, der har fastet A Fakta B Fantasi Spørgsmål 2 af 20 En new zealandsk kæreste må ikke komme til Danmark, men en italiensk må godt A Fakta B Fantasi Spørgsmål 3 af 20 Vandet i døbefonte skal koges inden barnedåb, hvis der er flere dåb samme dag A Fakta B Fantasi Spørgsmål 4 af 20 Danskere i udlandet opfordres til at tage kortvarige ophold, når de besøger Danmark. Modsat skal nogle turister mindst have booket seks overnatninger i landet A Fakta B Fantasi Spørgsmål 5 af 20 En masse gæster til for eksempel en barnedåb må ikke være i kirken på grund af afstandskravet, men de må godt holde reception alle sammen bagefter A Fakta B Fantasi Spørgsmål 6 af 20 En frisør må godt tage hjem til kunderne og klippe dem. Der vanker modsat en bøde på 10.000 kroner, hvis frisøren benytter sit eget hjem til at klippe kunden A Fakta B Fantasi Spørgsmål 7 af 20 Skal du på en af de mange danske øer med færge, så skal din bils dæk eller dine skosåler sprittes af først A Fakta B Fantasi Spørgsmål 8 af 20 Hvis du holder fest på en restaurant eller hotel med op mod 500 gæster, skal man primært sidde ned og helst stoppe med at servere alkoholshots fra klokken 23 A Fakta B Fantasi Spørgsmål 9 af 20 Skal du som udlænding være turist i Danmark og har booket under seks overnatninger, kan du alligevel krydse grænsen, hvis du kan fremvise kvitteringer for 20.000 kroner A Fakta B Fantasi Spørgsmål 10 af 20 Hjørring Kommune anbefaler, at hvis man holder fest med op til 500 gæster, bør man undgå fingermad såsom tag-selv-tapas A Fakta B Fantasi Spørgsmål 11 af 20 Der er lukket for kontantbetaling i flextaxaer, og så skal de ældre booke elektronisk. Undtagen hvis de skal til lægen A Fakta B Fantasi Spørgsmål 12 af 20 I Holbæk Kommune skal der helst være karantænetider for udklædning og instrumenter, hvis de anvendes af flere i amatørorkestre eller teatre A Fakta B Fantasi Spørgsmål 13 af 20 Hvis din kæreste bor i udlandet og vil besøge dig, skal du kunne dokumentere, at I har en kærlighedsrelation. Det kan for eksempel være ved sms'er, hvor I siger, I elsker hinanden A Fakta B Fantasi Spørgsmål 14 af 20 En beboer på et plejehjem må kun få besøg indenfor, hvis det er helt umuligt udenfor. En ansat skal vurdere forholdene A Fakta B Fantasi Spørgsmål 15 af 20 Du bør ikke kysse dit barn farvel på munden, når du afleverer i daginstitution A Fakta B Fantasi Spørgsmål 16 af 20 Er du nyforelsket og bliver alvorligt syg, kan din kæreste i udlandet ikke umiddelbart besøge dig, hvis I har været kærester i mindre end tre måneder A Fakta B Fantasi Spørgsmål 17 af 20 Du må tage på erhvervsrejse til Sverige, sidde i møder og spise frokost i buffeten uden konsekvenser. Tager du modsat bare op til din ødegård i Sverige, bør du gå i karantæne i 14 dage A Fakta B Fantasi Spørgsmål 18 af 20 Deltagere til den store demonstration i København 7. juni fik besked på, at de godt måtte mødes, men blev bedt om ikke at blande kropsvæsker A Fakta B Fantasi Spørgsmål 19 af 20 Bor du i et hus må du godt feste med flere end 50 personer i din have. Kristian Hegaard, rets- og etikordfører hos Radikale Venstre, kan godt forstå, hvis danskerne tager sig til hovedet.

- De her eksempler giver jo desværre ikke meget mening.

- Det mest effektive redskab i denne tid har været, at danskerne holder afstand, har god hygiejne og passer på de sårbare. Hvis danskerne synes, at de politiske tiltag ikke giver mening, er jeg bekymret for, at det går udover den vigtige indsats i dagligdagen for at holde afstand og mindske smitten, siger Kristian Hegaard.

- Jeg håber virkelig at regeringen tager det alvorligt og får fixet de her ting hurtigst muligt, siger han.

Utrolig forvirrende

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, kalder nogle af regeringens regler for 'fjollede'.

- Der er mange af de regler, vi har set, herunder corona, der virker ulogiske. Barer skal eksempelvis stoppe udskænkning efter 23, og man skal gå hjem kl. 24. For corona smitter åbenbart mere om natten. Vi synes i stedet, at regeringen burde udvise mere tillid til danskerne i stedet for at agere barnepige i alle henseender.



- Danskerne har vist, at de sagtens kan tage sig en masse forholdsregler, når det gælder. Derfor mener vi i Liberal Alliance ikke, at der er behov for mange af de fjollede regler, som regeringen har fremsat. Samtidig er det også utrolig forvirrende at navigere i regeringens regelunivers med meget skiftende udmeldinger og en del slingrekurs i, hvad danskerne må og ikke må. Der burde regeringen i højere grad henholde sig til, at danskerne skal efterleve gammeldags sund fornuft, lyder det fra Alex Vanopslagh.