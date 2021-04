Corona-reglen, ingen fandt på

Ingen har tilsyneladende fået idéen om, at raske danskere skal bestille bord en halv time før, at de sætter sig ind på en bodega eller café

Mystikken breder sig om den omstridte corona-regel, der påbyder raske danskere at bestille bord en halv time i forvejen, hvis de vil sidde indendørs og få en kop kaffe.

For ingen myndighed eller konkret person har tilsyneladende fundet på reglen.

Ekstra Bladet har særskilt spurgt de myndigheder, der har været involveret i beslutningen om den halve times ventetid, om de fik idéen.

Buldrer mod bord-regel: 'Totalt virkelighedsfjern'

Men ophavsmanden fortaber sig i det store intet i det såkaldte 'sektorpartnerskab':

Ifølge Erhvervsministeriet er reglen nemlig blevet pålagt danskerne 'efter dialog mellem Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter'.

Ikke os

Én eller anden i partnerskabet må jo have fået idéen først. Men enten henviser myndighederne til hinanden, eller også afviser de, at de fik tanken først:

Arbejdstilsynet afviser, at de fandt på reglen. Det samme gør - ikke overraskende - Dansk Industri.

Sundhedsstyrelsen henviser til Erhvervsministeriet.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at de 'ikke er bekendt med, at reglen er opstået her, eller hvor den kommer fra'.

Sundhedsminister Magnus Heunicke havde onsdag ingen kommentarer, da Ekstra Bladet forsøgte at få et svar ud af ham på Christiansborg.

Og de partier, der har skrevet under på genåbnings-aftalen, vil ikke kendes ved 30-minutters-reglen.

Henviser frem og tilbage

Jyllands-Posten har talt med kilder der peger på, at en bestemt kontorchef i Erhvervsministeriet, skulle have fremlagt idéen først under dialogen mellem myndighederne.

Men det afviser Erhvervsministeriet over for både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. Ministeriet henviser i stedet igen til ovennævnte gruppe af myndigheder i sektorpartnerskabet:

'Erhvervsministeriet oplyser, at retningslinjerne kommer fra en samlet myndighedsgruppe, der blandt andet består af Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet', skriver ministeriet i en mail.

Statsminister forsvarer regel

Statsminister Mette Frederiksen forsvarer dog overfor Ritzau den udskældte 30 minutter-regel:

- Det handler ikke specifikt om barerne eller restauranterne. Det handler om at holde aktiviteten. Så må jeg sige for egen regning, at det er ikke et stort indgreb, at jeg skal ringe og bestille bord en halv time før, siger hun torsdag.