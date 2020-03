Corona-smitte: DF kræver forbud

Hans Kristian Skibby, DF’s erhvervsordfører, retter nu hård kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringens corona-udspil, som kun anbefaler aflysning af arrangementer med over 1000 deltagere.



- At give en anbefaling er ikke nok i den situation, som vi står i. Det giver det skisma, at de virksomheder og arrangører, som står bag de her begivenheder, de bliver alvorligt ramt økonomisk, når man kun giver en anbefaling, siger Hans Kristian Skibby.

Mette Frederiksen: - Udskyd eller aflys arrangementer med mere end 1000 deltagere

Han efterlyser, at regeringen giver direkte påbud eller forbud mod de store arrangementer med mange mennesker samlet.

- Koncertarrangører og messecentre har typisk tegnet nogle forsikringer, og der vil være force majeure, som betyder, at virksomheden kan aflyse med mindre økonomiske byrder, hvis de ikke selv er skyld i aflysningen, siger han.

Vil have rent snit

- Men det umuliggør regeringen, når de siger, det kun er en anbefaling. Det rammer dobbelt hårdt – og hvis nogen vælger at gennemføre alligevel for ikke at miste alle deres penge og risikere konkurs - så kan man komme i den situation, at hvis nogen bliver smittet ved et sådant arrangement, så følger der en diskussion om, hvorvidt man var i god eller ond tro. Det er hverken ret eller rimeligt.

- Det giver bedre mening med et rent snit i denne akutte situation at give et forbud, og det vil betyde, at der hvor man kommer i klemme, så vil man stå bedre i forhold til de økonomiske tab, der måtte være. Underskuddene kan blive så massive, at det kan koste virksomhederne livet. Men hvis der er tale om et forbud, så er det ikke arrangørernes skyld – og dermed force majeure. Jeg vurderer, at det, regeringen har gjort med kun at give en anbefaling, slår dobbelt så hårdt – og lægger hele ansvaret på den enkelte virksomhed eller arrangør, siger han.

