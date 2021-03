Corona-specialtropper sendt hjem fra Ishøj

Da smitten i Ishøj tog fart i midten af februar, sendte Styrelsen for Patientsikkerhed specialtropperne ind.

80 medarbejdere blev sendt på gade med information og kraftige opfordringer til at lade sig teste.

Men her blot et par uger efter, er de næsten allesammen taget hjem.

I den kommende uge vil kun ti ansatte fra styrelsen gå rundt i den københavnske forstad.

Dertil kommer en eller to medarbejdere fra styrelsen, som hjælper til med kommunens smitteopsporing fra rådhuset, fremgår det af en orientering til byrådet.

Smitten skal længere ned

Ishøj ligger ellers stadig klart nummer et på listen over smitteramte kommuner. Derfor er skolerne lukket mindst en uge endnu for alle elever.

Merete Amdisen, Socialdemokratisk borgmesterkandidat og leder af partiet på rådhuset, håber at kommunen kan løfte opgave uden myndighedernes hjælp. Men erkender, at smitten stadig florerer på et problematisk højt niveau.

- Det går ikke godt nok i og med, vi stadig ligger nummer et. Smitten skal længere ned.

- Det havde været forjættende, hvis staten havde forsat med at hjælpe os i Ishøj Kommune, men vi skal som kommune kunne løfte opgaven. Det tror jeg på, vi kan med corona-ambassadører fra lokalområdet i samarbejde med boligselskaberne.

Corona-hotspots Ishøj Incidens 245: 56 smittede de seneste syv dage Fredensborg 201,2: 82 Høje-Taastrup 160: 81 Kolding 153,8: 143 Glostrup 147,3: 34 Vejle 147,1: 170 Herlev 145,1: 42 Egedal 136,5: 59 Brøndby 134,5: 47 Hvidovre 129,3: 69 Kilde: SSI, 6. marts 2021 Vis mere Luk

Hun kritiserer i den sammenhæng borgmester Ole Bjørstorps indsats. Han har forladt Socialdemokratiet efter Merete Amdisen vippede ham af pinden som spidskandidat ved det kommende kommunalvalg.

- Borgmesteren har manglet at sætte en klar kurs. Han har underspillet alvoren af smitten. Han har beskyldt forskellige grupper for at være drivende for smitten i stedet for at gå i samarbejde med lokalområdet og civilsamfundet. Han har håndteret corona-forløbet rigtig uheldigt.

- Hvad havde du da gjort som borgmester?

- Jeg ville benytte ressourcerne i lokalsamfundet. Jeg ville ikke afvise nogen, som kom med en idé. Jeg vil invitere alle borgere ind.

Ishøjs indbyggere vil fortsat kunne blive testet i den partybus, som kører rundt i kommunen som rullende teststed. Foto: RitzauScanpix

- Fint med lokale initiativer, men kan I overhovedet klare den uden mere hjælp fra staten - det ser ikke sådan ud?

- Vi er en lille kommune, så vores ressourcer er begrænset. Selvom kommunalt ansatte nu løser coronaopgaver i stedet for andre opgaver, så er vi selvfølgeligt pressede af at være små i den her sammenhæng.

- Det ville være en kærkommen gæst med mere statslig forstærkning - men omvendt er der stadig ting, som er uprøvet, som vi som kommune vil tage ansvar for at prøve af, siger Merete Amdisen.

Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.