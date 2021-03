Corona-straf: Jeg føler mig inspireret

Inger Støjberg håber, at dobbeltstraffe for corona-forbrydelser generelt vil føre til, at 'hammeren' falder hårdere ved optøjer mod politiet

Det har givet inspiration til Inger Støjberg, at en 30-årig kvinde har fået to års fængsel for sin ageren ved en demonstration mod corona-restriktionerne.

I sagen vurderede Byretten bla., at kvinden havde opfordret til vold under demonstrationen, hvor der var konfrontationer mellem demonstranter og politi.

Og da forseelsen havde ‘baggrund i eller sammenhæng med Covid 19-epidemien i Danmark’, blev straffen fordoblet. Dommen er anket til Landsretten.

Da Støjberg torsdag gæstede Ekstra Bladets tv-studie, spurgte en læser, om hun er tilfreds med Byrettens dom.

- Jeg har det sådan, at der skal falde en meget hård straf, hvis man f.eks. angriber politiet. Det er jo noget af det, der er tale om her, lød det fra Støjberg, der fortsatte:

- Jeg så sådan set gerne, at man slog hårdt ned hver gang. Så spørgsmålet er, om man ikke bare skulle hæve straffen helt generelt for den her slags optøjer. Om det er optøjer til klima- eller corona-demonstrationer. Hvis man angriber politiet, skal hammeren falde virkelig hårdt.

Inger Støjberg besøgte torsdag Ekstra Bladets tv-studie. Foto: Linda Johansen

Ikke en fejl

- Synes du, at en straf på to år er rimelig i den konkrete sag?

- Jeg synes, at det er rigtig svært at vurdere. Nu ved jeg også, at den er anket – så må man jo kigge på det i landsretten. Men jeg så sådan set gerne, at man hævede straffen helt generelt over for den slags optøjer.

- Var det en fejl, at man gjorde dette til et corona-spørgsmål?

- Nej, jeg føler mig bare rimelig inspireret af, at man kan straffe hårdt over for optøjer og angreb mod politiet, sagde Støjberg.

