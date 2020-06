Corona-strammer: Fornuftigt med kæmpe-demo

Enhedslisten har kørt en restriktiv linje under coronakrisen, men fandt det 'helt fornuftigt' at afholde en stor demonstration søndag

Den store Black Lives Matter-demonstration søndag i København har medført en øget risiko for coronaspredning.

Men det var stadig på sin plads, at begivenheden med 15.000-20.000 deltagere blev afholdt.

Sådan lyder det fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- At man bibeholdt retten til demonstrationsfrihed - også under et forsamlingsforbud - var en klar forudsætning for, at vi kunne stemme for hastelovningen. Det er grundstenen i vores demokrati, at folk har mulighed for at samles og sende et klart politisk signal. Derfor mener jeg også, at det er helt legitimt, at man i denne forbindelse har indkaldt til demonstration.

- Også selv om det kunne føre til smittespredning?

- Ja, for det er en helt basal grundlovssikret rettighed, at vi kan indkalde til en demonstration. Det kan Black Lives Matter, og det kan Rasmus Paludan.

Særlige forholdsregler

- Men er det god stil at indkalde lige nu og her?

- Ja, det synes jeg. Det er en grundlovssikret rettighed, og derfor synes jeg, at det er helt fornuftigt i den situation, hvor det kan lykkes at samle så mange mennesker til en politisk demonstration med et meget klart budskab.

- Men det er klart, at der er nogle særlige forholdsregler, man må tage, både når man er til demonstrationen og efterfølgende, siger Peder Hvelplund, der i modsætning til andre partifæller ikke deltog i demonstrationen.

Blandt de deltagende Enhedslistens-folk var retsordfører Rosa Lund. Hun henviser til Peder Hvelplund for en kommentar.

Påpasselig linje

Under coronakrisen har Enhedslisten ved flere lejligheder anlagt en restriktiv stil, når andre politiske partier har skubbet på for at åbne samfundet yderligere op. Ifølge partiet har det været en høj prioritet at passe på de udsatte grupper i samfundet.

- Peder Hvelplund, Enhedslisten har lagt en meget påpasselig linje i denne coronatid - samtidig siger du, at det er fornuftigt at kunne holde en demonstration, hvor der kommer 15.000-20.000 mennesker. Stritter det ikke i forskellige retninger?

- Det synes jeg ikke. Vi har hele vejen igennem forløbet understreget, at vi har nogle basale frihedsrettigheder, som vi ikke kan give køb på. En af de allermest basale frihedsrettigheder, vi har, er muligheden for at kunne lave politiske forsamlinger og demonstrationer.

- Vil du se anderledes på det, hvis en større del forsamlingen får corona?

- Nej. Det har været afgørende for os at sikre, at når vi går ind i fasen med en gradvis åbning af samfundet, så har vi muligheden for test, smitteopsporing og isolation. Det er redskabet, hvis der skulle komme en superspredning. Det er der jo en risiko for. Det kan ske til en demonstration, men også når der kommer turister, eller når folk mødes til en Superliga-kamp.

Ingen store rockkoncerter

- Men er det så også på tide, at man åbner op for 15.000-20.000 deltagere til en rockkoncert?

- Nej, det synes jeg ikke.

- Men risikoen er vel den samme som under demonstrationen i går?

- Der er en basal forskel på, om det er en grundlovssikret ret til at lave politiske markeringer, eller om det er en rockkoncert.

- Der er et hensyn til vores demokrati og grundlov, hvor det er forudsætning, at folk kan forsamles for at sende et politisk budskab, siger Pelle Hvelplund.