Coronaduel: Hvad tør de?

Ekstra Bladet følger debatten live fra kl. 19.30.

- Hvor aggressivt tør de gå til værks?

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ser frem til, at samtlige partiledere for første gang siden coronakrisens start mødes til en tv-duel. Oppositionens spidser står dermed ansigt til ansigt med statsminister Mette Frederiksen (S). Men betyder det også, de vil gå til angreb?

Dette er ifølge Henrik Qvortrup et af de centrale spørgsmål forud for debatten, der løber af stablen i aften kl. 19.30 til 21 og sendes på både DR1 og TV2.

- Det er et interessant spørgsmål, fordi oppositionslederne ved, at blandt deres egne vælgere er der relativt stor tilfredshed med Mette Frederiksens måde at håndtere det her på. De er bange for, at det giver bagslag, hvis de leger gammeldags opposition i alt for høj grad, siger Henrik Qvortrup.

Desuden har oppositionen det problem, at den står alt andet end samlet forud for debatten.

- Man kan spore en interessant splittelse mellem Venstre og Dansk Folkeparti på den ene side, der kører hårdere og hårdere på, og på den anden side Søren Pape (K), der er oppositionens 'Mister Nice Guy'. Man hører ikke Pape kritisere noget som helst, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Ny smittesherif spiller med musklerne

Statsminister Mette Frederiksen står torsdag aften over for de andre partiledere på Christiansborg til den første tv-duel om coronakrisen. Foto: Philip Davali

- Hvad er der på spil for Mette Frederiksen i debatten?

- Mette Frederiksen står i en position, hvor hendes popularitet aldrig har været højere. Nu skal hun fastholde den, siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at statsministerens strategi har været til at få øje på.

- Hun omfavner de andre med kærlighed og siger, hvor skønt det er, at alle partierne kan være enige. Når så angrebene kommer, så fremstår hun som den samlende figur, som ikke vil have fnidder og gammeldags Christiansborg-skænderier.

- Det var smart af hende at få de andre fedtet ind i genåbningsaftalerne. Alle angreb kunne afvises med, at de selv var med. Hun har kørt den meget smart, siger Qvortrup og tilføjer:

- Men spørgsmålet er, om hun ikke snart skal bevæge sig ind i en ny fase, hvor det også handler om, hvad der skal ske på den længere bane med økonomien.