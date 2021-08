Coronaferie: Over 7000 danskere har brugt corona-hoteller

Vil du fortælle om dit coronaophold på hotel? Så vil Ekstra Bladet gerne tale med dig. Send en sms til 1224 eller mail til 1224@eb.dk

I over et år har de danske kommuner haft ansvar for at tilbyde borgere et alternativ til at isolere sig derhjemme. Det gælder både for smittede såvel som nærkontakter.

Tilbuddet er ment til de borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig selv derhjemme. Det vil typisk være tilfældet, hvis man bor mange mennesker på få kvadratmeter, og der derfor er risiko for, man smitter sine bofæller.

Den seneste opgørelse, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, viser, at 7010 danskere fordelt på 95 kommuner har benyttet sig af muligheden for en 'coronaferie'. Kommunerne skal selv beslutte, om de vil isolere borgerne på hoteller eller allerede eksisterende kommunale bygninger.

Dyre overnatninger

Københavns Kommune har benyttet sig af to Cabinn-hoteller som deres isolationsfaciliteter. De oplyser, at en coronagæst i gennemsnit opholder sig i syv dage på deres hoteller. De ønsker dog ikke at fortælle Ekstra Bladet, hvor mange penge de opkræver per nat.

Når man bliver indlogeret på Cabinn, får man udleveret et regelsæt. Privatfoto

Sundhedsministeriet oplyser dog, at en overnatning på et hotel ikke må overstige 1000 kroner. Førhen var det sådan, at man selv skulle betale 150 kroner per dag for forplejning, men efter brok fra coronagæsterne, er det nu blevet gratis.

Det betyder dog, at forplejning ikke må overstige 350 kroner per dag. Altså kan et hotelophold for en gæst koste statskassen 1350 kroner per dag.

Udgifterne til coronahoteller betaler staten for gennem kommunerne.

På et af Cabinn-hotellerne er der et udendørsområde, hvor de isolerede kan få frisk luft. Privatfoto