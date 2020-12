Coronafreden brudt: Nedlukningen kom for sent

Flere støttepartier mener, at regeringen skulle have sat ind med en delvis nedlukning noget før

Regeringens coronahåndtering har gentagne gange høstet ros fra dets støttepartier.

Men nu er der opstået sprækker i alliancen.

Både de radikale og Enhedslisten mener nemlig, at Mette Frederiksen og co. reagerede for sent, da de besluttede en delvis nedlukning i 38 kommuner.

- Jeg mener godt, at man kunne have gjort det noget tidligere. Jeg synes, at tallene har været dystre i noget tid, siger den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

Han bemærker, at det altid er nemt at være bagklog. Men ikke desto mindre havde han gerne set, at regeringen havde iværksat den delvise nedlukning, i forbindelse med at den mandag i sidste uge alligevel besluttede en række mildere tiltag.

- Jeg var ret bekymret for bare en til to uger siden. Der så det ud, som om det gik den forkerte vej. Det var nogle ret milde skridt, man tog i starten. Hvis man havde gjort noget mere der, havde man selvfølgelig set en effekt hurtigere. Omvendt havde det været nemt at kritisere for dem, der er imod, lyder det fra Stinus Lingreen.

Stinus Lindgreen.

Ensretning i gågaderne

Den radikale udmelding kommer, efter at Enhedslisten også har kritiseret, at regeringen ventede for længe med den delvise nedlukning.

- Man burde allerede i sidste uge have varslet disse restriktioner. Den udvikling, vi nu ser i smittetallene, er en, der har stået på igennem de seneste uger. Vi ved, at hastighed er afgørende, så jo tidligere man kunne gribe, desto bedre havde det været, siger partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Med de nye restriktioner står den fra onsdag på nedlukning af restauranter og barer, elever og studerende sendes hjem i stor stil, det er slut med indendørs-fritidsaktiviteter osv., osv.

For blot en uges tid siden var langt blødere tiltag nok til at stoppe smittespredningen, da krav om ensretning i gågaderne, fokus på test og mere hjemmearbejde blev meldt ud af regeringen til 17 hovedstadskommuner.

To briefinger

Den bratte acceleration i regeringens coronaindsats kan aflæses ud fra to briefinger, som Folketingets sundhedsordførere har modtaget med en uges varsel.

30. november blev ordførerne orienteret om de forholdsvis bløde tiltag, som regeringen lagde op til i de 17 hovedstadskommuner. Desuden blev der talt om eventuelt kommende tiltag, man havde i værktøjskassen.

En delvis nedlukning for næsten halvdelen af befolkningen var dog ikke blandt de scenarier, der blev bragt op på mødet, erfarer Ekstra Bladet.

I stedet havde man bl.a. skærpede tilskuer-restriktioner til topsport i kikkerten.

En uge senere var ordførerne så igen indkaldt til briefing. Her kunne regeringen altså oplyse, at en række ting ville blive lukket ned i 38 af landets kommuner.

Mette F: der ligger en ny anbefaling Ekstra Bladet har spurgt statsminister Mette Frederiksen, hvorfor den delvise nedlukning ikke blev iværksat noget før. - Du har sagt mange gange, at det er vigtigst for regeringen at få Danmark godt gennem coronakrisen. Og det er ikke nogen nyhed, at smittetallene er høje. Hvorfor iværksatte I ikke den delvise nedlukning allerede for en uge siden, hvor I havde nogle andre tiltag i posen? - På det tidspunkt var anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne en øget indsats omkring hovedstaden, men af mindre karakter end den, vi iværksatte i går. Så har vi set stigende smitettal, og nu ligger der en ny anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Straks den lå der, iværksatte vi det, der går i gang nu. - I har tidligere gået et skridt videre end det, sundhedsmyndighederne har anbefalet. Hvorfor gjorde I ikke det i sidste uge, så de her ting kan virke i god tid inden julen? - Vi har ikke fra regeringens side fundet grund til at gå længere end det, sundhedsmyndighederne anbefaler i den situation, vi står i nu.

