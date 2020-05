Coronageneralens guide til vin i karantænen

Anbefaling: Direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz anbefaler luksuriøse vine på sin Instagram-profil, 'drteee'. Ekstra Bladet har gennemgået opslagene og samlet de bedste anbefalinger til vores læsere

De fleste kender ham fra coronakrisens første pressemøder.

Men det er de færreste, der ved, at Thomas Senderovitz ud over at være formand for Lægemiddelstyrelsen også er en vinkender med flere hundrede følgere på sin Instagram-profil, @drteee.

Ved siden af sit arbejde som direktør for en af de vigtigste styrelser under den historiske pandemi har han alligevel haft overskuddet til at dele og anmelde vin til en værdi af sammenlagt 16.543 kroner med stor '#passion'.

Ekstra Bladet tilbyder nu vores læsere et kulturelt indspark i dækningen af coronavirus i Danmark med en gennemgang af de bedste anbefalinger fra manden, der står i front for administration af lovgivning og sikring af kvaliteten af lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Et virke, der i modsætning til hans profil på Instagram ikke har været uden mangler.

For kronologiens skyld har Ekstra Bladet sat opslagene i kontekst med øjeblikke fra coronakrisen, vi allesammen husker.

Baggrundsviden: drtee og Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz tiltrådte som direktør for Lægemiddelstyrelsen 1. april 2016, men har arbejdet med lægemidler i internationale biofarmaceutiske selskaber i mange år, heriblandt Ferring Phamaceuticals og UCB Pharma, samt senest CRO, der bl.a. udfører klinisk forskning for farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder. Hans Instagram-profil, @drteee, har 403 følgere og 1332 opslag, hvoraf mange er anbefalinger af bourgogne. Under coronakrisen har Lægemiddelstyrelsen samarbejdet med myndigheder og virksomheder i ind- og udland for at undgå og modvirke forsyningsproblemer med værnemidler, testudstyr og medicin som følge af coronapandemien.

3. marts - karantæne-Caillerets

Volnay Caillerets, Premier Cru, Ancienne Cuvée Carnot, Bouchard Père & Fils

2012

Vin Type: Rødvin

Lukkemetode: Korkprop

Dyrkningsmetode: Traditionel

Tørhedsgrad: Tør

Druesort: Pinot Noir (100 %)

Land: Bourgogne, Frankrig

Pris: 1500 kroner

Selvom Thomas Senderovitz' Instagram-profil, @drteee, har over 1000 opslag at vælge imellem, har Ekstra Bladet valgt at starte med et opslag fra 3. marts 2020 - en lille uge efter coronavirus gjorde sit indtog i Danmark.

Opslaget med titlen 'It's Tuesday... #volnay #premierecru #bouchardpereetfils #caillerets #bourgogne #wine #passion #godrinkit' er nemlig et godt eksempel på @drteees formidling af sin viden om bourgogne.

Opslaget er offentliggjort seks dage efter, den første dansker bliver testet positiv for corona, og den pågældende og hans nære kolleger er på daværende tidspunkt nået gennem første uge af deres 14 dages karantæne.

Dagen før Thomas Senderovitz nyder denne bourgogne med sine følgere, har Sundhedsstyrelsen også anbefalet danskere, der kommer hjem fra særlige risikoområder, at gå i karantæne i 14 dage.

12. marts - bæredygtig nedluknings-Noir

Beaune du Château, Premiere Cru, Bouchard Père et Fils

2016

Vin Type: Rødvin

Lukkemetode: Korkprop

Dyrkningsmetode: Bæredygtig

Tørhedsgrad: Tør

Druesort: Pinot Noir (100 %)

Land: Bourgogne, Frankrig

Pris: 400 kroner

Dagen efter statsminister Mette Frederiksen lukker Danmark, nyder @drteee en bæredygtig fransk Pinot Noir fra Bourgogne, som han fotograferer og deler med sine følgere. Han skriver:

'I needed this.... #bouchardpereetfils #beaune #beauneduchateau #premierecru #bourgogne #burgundy #love #passion'

Samme dag har Thomas Senderovitz sammen med landets justitsminister, udenrigsminister, transportminister og sundhedsmyndigheder holdt pressemøde vedrørende regeringens nye tiltag, der blandt andet indebar nedlukning af alle skoler og en opfordring til ikke at samles mere end 100 mennesker.

Kommentarsporet er fuld af opbakning til Senderovitz, der på pressemødet i Eigtveds Pakhus informerede danskerne om, at Lægemiddelstyrelsen havde aktiveret dele af deres lægemiddelberedskab, så borgere ikke længere kunne hamstre receptpligtig medicin eller håndskøbsmedicin.

13. marts - Grand Cru til de fatsvage

Le Corton, Grand Cru, Bouchard Père & Fils

2016

Vin Type: Rødvin

Lukkemetode: Korkprop

Dyrkningsmetode: Traditionel

Tørhedsgrad: Tør

Druesort: Pinot Noir (100 %)

Land: Bourgogne, Frankrig

Pris: 1000 kroner

Dagen efter @drteees tilsyneladende vellykkede pressemøde deler han en opfølgning på Lægemiddelstyrelsens besked med en 'Infografik for de fatsvage', der skildrer forholder mellem butikkernes kapacitet, mådehold og hamstring.

Beskrivelsen forsætter efter infografikken for de fatsvage ...

Vis dette opslag på Instagram #stophamstring Et opslag delt af Thomas Senderovitz (@drteee) den 13. Mar, 2020 kl. 5.49 PDT

En af @drteees følgere skriver som kommentar til opslaget:

'@drteee enig, det skulle da liiiige være en enkelt god Bourgogne mere end vi plejer (blinke-emoji)'

@drteee liker kommentaren og deler om aftenen et billede af et velskænket glas Corton Grand Cru med beskrivelsen:

'Sorry folks, but I needed this too... #lecorton #grandcru #bourgogne #bocuhardpereetfils #burgundy #passion'

Billedet får 39 likes og en blandt andre kommentaren 'Godt at Lægemiddelstyrelsen spritter af (stærk-arm-emoji)'.

Tidligere samme dag indstiller sygehuse al normal aktivitet, alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes, og de danske grænser lukker.

Dagen efter dør den første dansker med corona.

Pause: Ingen kapacitet til anbefalinger I perioden mellem 14. marts og 3. april slår @drtee ingen vinanbefalinger op på sin Instagram. Dette på trods af en begivenhedsrig periode i coronakrisen, der vurderes at kalde på et fredelig glas rødvin at dulme nerverne på. 18. marts lover Thomas Senderovitz, at Danmark har fuldstændig styr på vores testkapacitet. - Vi (har, red.) rigeligt til at håndtere covid-19-arbejdet og den epidemi, som kommer nu, sagde han til Finans. Tre dage senere løb regionerne tør for udstyr til at teste for covid-19 på baggrund af en manglende levering fra medicinalfimaet Roche Diagnostics. Hos Lægemiddelstyrelsen ville man ikke kommentere manglen og direktørens udtalelser, men henviste i stedet til Sundhedsstyrelsen. Hos Sundhedsstyrelsen lød svaret: - Det er Lægemiddelstyrelsen, der kan svare dig på dine spørgsmål. Læs historien her

5. april

Chambertin Clos de Bèze, Bouchard Père et Fils

2012

Vin Type: Rødvin

Lukkemetode: Korkprop

Dyrkningsmetode: Traditionel

Tørhedsgrad: Tør

Druesort: Pinot Noir (100 %)

Land: Bourgogne, Frankrig

Pris: 2400 kr.

Søndag inden statsministerens niende pressemøde anbefaler @drteee den hidtil dyreste rødvin i sortimentet, mens Kulturministeriet udsender et hyrdebrev til Danmarks borgmestre om en politisk aftale vedrørende tiltag, som skal hjælpe folkeoplysningen og folkehøjskolerne med tilbagebetaling af penge til de elever, der ikke kan modtage undervisning på grund af nedlukningen.

@drteee skriver:

'Sunday #bourgogne #closdebeze #chambertinclosdebeze #bouchardperetfils #grandcru #burgundy'

Det er ifølge @drteee en 'gigantisk vin', hvilket Ekstra Bladet vurderer må være en del af årsagen til, at den koster 2400 kroner.

På pressemødet dagen efter nedsætter statsministeren et forbud mod store forsamlinger, der gælder til og med august, hvorfor alle festivaler og lignende bliver aflyst, og informerer dog også om, at vuggestuer og børnehaver samt 0.-5.-klasse i landets skoler åbner efter påske.

Tre hurtige med #drteee Selvom Ekstra Bladet springer i tiden for at præsentere de mere essentielle vine, skal vores læsere ikke snydes for @drteees anbefalinger: 12. april Chambertin Clos de Bèze, Bouchard Père et Fils fra 2012 og en Mongeard Mugneret Grands Echezeaux fra 2010 til den samlede værdi af 5600 kroner og fremtrædende hashtags som #grandcru #love #cheers og #easter. Danskerne må samtidigt afholde sig fra påskefrokoster og rejser på tværs af landet, hvis Danmark skal åbne igen. 18 april Beaune Grèves Vigne de l'Enfant Jésus, 1. Cru, Monopole Bouchard Père & Fils fra 2016 med hashtags som #passion #manifique til 1100 kroner. Regeringen og Folketinget bliver samme dag enige om at justere hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så hjælpepakkerne kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser. 25. april Volnay Premiere Cru Santenots, Nicolas Rossignol fra 2013 til 440 kroner. - Super nice, skriver @DrTeee, mens politiet indfører opholdsforbud ved et butikscenter på Rømø og senere på Islands Brygge i København. Disse og flere opslag kan findes og nærstuderes på Instagram.

7. maj - genreskift og genåbning

Puligny Montrachet, Bouchard Père & Fils

2016

Vintype: Hvidvin

Lukkemetode: Korkprop

Dyrkningsmetode: Bæredygtig

Tørhedsgrad: Tør

Druesort: Chardonnay

Land: Bourgogne, Frankrig

Pris: 550 kr.

Aftenen for pressemødet om anden fase om genåbningen af Danmark er alle partiledere samlet foran Marienborg, og @drteee skruer for første gang under coronakrisen korkproppen af en hvidvin.

Hos Erik Sørensen Vin, der er tagget i dette og mange andre opslag på @drteees profil, beskrives den som en 'rank og fokuseret vin med sprødt æble, sitrende citrus, stenet mineralitet og velbalanceret, meget lang smag'.

Statsministeren, partilederne og danskerne fejrer den snarlige genåbning, og @drteee skriver:

'This is a really nice #pulignymontrachet #bourgogne #burgundy'

Dagen efter fremlægger regeringen planer om en spritny, offensiv teststrategi, nye retningslinjer for fysisk afstand samt en ny styrelse som reaktion på coronavirus.

- Den nye styrelse skal tage sig af det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab, siger statsministeren om styrelsen, der blandt andet skal sikre, at Danmark en anden gang ikke kommer til at stå i en situation, hvor vi mangler tests og værnemidler.

Ekstra Bladet har kontaktet @drteee på Instagram samt ringet og skrevet mails til Thomas Senderovitz, der dog takker nej til et interview. Det vides derfor ikke, hvilken vin han drak, da den nye styrelse blev offentliggjort for danskerne.