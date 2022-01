Coronahelte blev snydt: Bonusfest i Mettes spinhær

Se hele bonusfesten nederst i artiklen

Er du spinmand, så kan du få. Er du sosu, så må du gå.

Landets regioner har måttet vende hver en bonuskrone fra regeringens stort opreklamerede 'vinterpakke'. Det har betydet at tusindvis af hårdtarbejdende portører, sosu'er og andet frontpersonale må kigge forgæves efter en coronabonus på deres lønseddel.

Den havde de ellers havde håbet på, efter Folketinget med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen før jul afsatte en milliard kroner til fastholdelse af medarbejdere.

Der var lutter smil og løfter, da regeringen og Folketingets partier præsenterede vinterpakken. Men tusindvis af medarbejdere har aldrig set skyggen af en bonus. Foto: Finn Frandsen

Med julelys i øjnene kunne bl.a. Pia Olsen Dyhr bebude, at 'sundhedspersonalet har knoklet under pandemien i halvandet år og over mange år i ringe arbejdsvilkår. Det slider dem op. Den her pakke skal holde liv i hospitalerne og sygehusene og passe på dem, der passer på os.'

Men blot 10.000 ud af 26.000 medarbejdere i Region Syddanmark og blot 11.000 ud af 28.000 i Region Nordjylland har fået del i pengene.

Lukrative bonusser

Anderledes lukrativt forholder det sig inde på ministerkontorerne. Her har 18 ud af S-ministrenes 26 nærmeste medarbejdere, de særlige rådgivere - også kendt som spindoktorer - fået en samlet bonus på intet mindre end 1.045.000 kroner.

Det viser en optælling, som Ekstra Bladet har foretaget på baggrund af nye tal fra Økonomistyrelsen udgivet i november.

I alt otte har fået den maksimale bonus på 75.000 kroner, mens andre har fået 70.000 eller 40.000. Kun en enkelt, Søren Andersen, som frem til november 2020 var fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver, må nøjes med 25.000 i bonus. Han er netop genindtrådt i spinkorpset som rådgiver for Jesper Petersen.

De mange bonuskroner er udbetalt som et engangsvederlag 'ydet for indsats i perioden siden regeringsskiftet i sommeren 2019 frem til sommeren 2021', som det fremgår af en oversigt hos Økonomistyrelsen.

Størstedelen af den indeværende regeringsperiode har været præget af regeringens udfordringer med coronapandemien.

Lukket lokal luns

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt, at få Økonomistyrelsen til at fortæller, hvorfor i alverden spindoktoreren har fået bonus. Hvordan har de dog gjort sig fortjent til ekstra dadler, når de i forvejen tjener ganske betragteligt?

Svaret er udeblevet.

Der er tale om en lukket lokal luns, må man konkludere. Det kan nemlig ikke oplyses, hvorfor de får pengene. Det er en beslutning som ligger i de enkelte ministeriet, og de har ikke pligt til at fortælle, hvorfor de deler ud af skattekronerne.

'Der er mulighed for at modtage engangsvederlag, hvilket ligeledes gør sig gældende for særlige rådgivere. Tildeling af engangsvederlag sker lokalt i de enkelte ministerier,' lyder det i et mailsvar fra styrelsen.

I et andet svar, oplyses det:

'Økonomistyrelsen kan ikke udtale sig om de konkrete begrundelser for særlige rådgiveres lønforhold, ligesom det er tilfældet for øvrige medarbejdere og chefer i staten.'

Styrelsen føler dog trang til at oplyse, at spindoktorerne skam også fik bonus under den borgerlige regering.

'Når der tages højde herfor, er de tildelte engangsvederlag i 2021 - ud fra de data Økonomistyrelsen har adgang til - i gennemsnit lavere end de engangsvederlag, der f.eks. blev tildelt i årene op til valget i 2019.'

Det gyldne haner er sågar stadig tændt, så spindoktorerne får skam nok et kontant skulderklap igen i år.

'Der er endnu ikke indmeldt engangsvederlag til de særlige rådgivere i 2022,' oplyser Økonomistyrelsen.

Politikere: Utrolig dårlig signal

Peder Hvelplund. Foto: Jens Dresling

Det vækker skarp kritik fra regeringens støttepartio, Enhedslisten, at regeringen belønner sine egne.

- Jeg synes, det er et rigtig skidt signal at sende til de tusindvis af hårdtarbejdende blandt frontpersonalet, som ikke har fået del i vinterpakken, som også var svær at forhandle hjem, siger sundhedsordføer Peder Hvelplund (EL) til Ekstra Bladet.

- I Enhedslisten mener vi, at der er behov for at flere bliver fastholdt i de vigtige job på bl.a. hospitaler. Det skal prioriteres.

Også hos Dansk Folkeparti ryster man på hovedet over bonusfesten for spindoktorerne.

I en sms skriver Peter Skaarup:

'Jeg finder det dybt uantageligt, at regeringen belønner sine egne allerede meget højtlønnede spindoktorer med en bonus for bl.a. at have ført os alle bag lyset i minksagen, mens sygeplejersker, der har stået midt i orkanens øje under en pandemi, er blevet spist af med et honninghjerte og en tvungen overenskomst. Det er et utroligt dårligt signal at sende.'

