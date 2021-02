Coronahelte får skattesmæk: Nu mødes de om løsning

Regeringen har indkaldt til møde mandag for at finde en løsning for coronahelte, der knokler med udsigt til skattesmæk. DF møder op med forslag

Coronahelte med skattesmæk er på dagsordenen, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mandag holder møde med Folketingets partier.

Formålet er at finde en løsning, efter Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, der bliver modregnet, når deres partner knokler i coronafrontlinjen. Og 'det haster', for det er ikke nok med Mette Frederiksens 'tak', mener Venstre.

- Det klinger hult, når statsministeren på den ene side takker de danskere, der har ydet en ekstra indsats, og på den anden side accepterer, at coronaheltene straffes på pengepungen for at tage ekstra vagter, siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Regeringens støttepartier kræver også handling, og Venstre har fremsat et forslag i Folketingssalen, som - hvis der er flertal - tvinger regeringen til at hjælpe coronahelte.

- Nu må regeringen komme i gang med at få løst problemet, lyder det.

Skuffet rød blok: Kom nu, Mette

Det siger partierne Det siger partierne om coronahelte med skattesmæk: Enhedslisten: Forstokkede regler, der burde være afskaffet for længst, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez. SF: Hvordan kan takken for ekstravagter være et spark i røven? Det er uværdigt, ydmygende og uforståeligt, siger politisk ordfører Karsten Hønge. Alternativet: Folk ramt af gensidig forsørgerpligt risikerer femdobbelt beskatning. Vi fortsætter med at råbe op om den uretfærdige skat på kærlighed i hver eneste mulige og umulige sammenhæng. Radikale Venstre: Vi er for at se på en løsning, så man ikke mister incitamentet til at tage et job eller ekstra timer, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa. Venstre: Det giver ikke mening, og i en ekstraordinær situation burde regeringen selvfølgelig gøre noget frem for at gemme sig, siger politisk ordfører Sophie Løhde. De konservative: De er helte, og de skal hjælpes, for vi siger jo, det skal kunne betale sig at arbejde, siger beskæftigelsesordfører Naser Khader. Dansk Folkeparti: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at førtidspensionister bliver straffet, fordi deres samlever udøver et altafgørende arbejde for Danmark og folkesundheden, siger gruppeformand Peter Skaarup. Nye Borgerlige: Vi mener, at ægtefælle-afhængigheden skal afskaffes, siger beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen. Det siger regeringen: 'Problemet er ikke helt enkelt, men jeg vil gerne tale med Folketingets partier og se, om vi kan finde en løsning,' lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Vis mere Luk

Skattesmæk på 70 procent

Førtidspensionen reguleres efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter. 40 procent i normal indkomstskat og 30 procent fra pensionen.

Få et overblik over alle de coronahelte, som Ekstra Bladet den seneste tid har skrevet om.

Og nu begynder regeringen så at se på en løsning med mødet mandag. På dagsordnen er 'lønmodtagere, som modregnes når de tager ekstravagter i forbindelse med coronakrisen' ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

I sidste uge vendte han på en tallerken og proklamerede, at 'de sager, som er rejst i Ekstra Bladets artikler, fortjener at blive taget alvorligt'.

Ordene faldt efter en kold skulder til coronaheltenes opråb fra statsminister Mette Frederiksen (S) og beskæftigelsesministeren selv.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

DF med løsning

Dansk Folkeparti er også klar til at hjælpe coronaheltene, og beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted tager en løsning med til mødet med ministeren.

- De, der i denne covid 19 tid yder en ekstra indsats og udsætter sig selv for smitte, skal ikke straffes, men belønnes, siger Bent Bøgsted.

DF's forslag går ud på at give mulighed for at indberette indtægt fra ekstra corona-vagter til Udbetaling Danmark. Samtidig vil partiet hæve grænsen for, hvornår der modregnes i pensionen.

DF's løsning for coronahelte med skattesmæk Dansk Folkeparti foreslår, at pensionister får mulighed for at foretage en digital indberetning til Udbetaling Danmark om 'ekstra-indkomst forbundet med corona-relaterede ekstravagter'. Indberetningen kan både vedrøre pensionistens indkomst eller en ægtefælle/samlevers indkomst. Herefter vil man ifm. den årlige efterregulering af pension, kunne korrigere for de indberettede corona-relaterede ekstraindtægter og pensionisterne vil få efterbetalt, hvad de har mistet i corona-perioden. Derudover foreslår Dansk Folkeparti at bundfradraget, der er på 122.500 kr. i dag, før der sker modregning i ægtefælle/samlevers førtidspension eller folkepension, på gund af ægtefælle/ samlevers indtægt, generelt hæves til 150.000 kr. eller 175.000 kr. Modellen er målrettet ift. at løse det konstaterede problem bagudrettet, og indebærer ikke generelle lempelser af indtægtsreguleringen for samtlige modtagere af førtidspension. Der er dermed ingen der mister noget ift. situationen lige nu - der er alene nogen, der 'vinder' noget. Forslaget skal også gælde fremad rettet, så længe vi har Covid 19 Kilde: Dansk Folkeparti Vis mere Luk

- Det vil betyde at der er flere der kan se en økonomisk gevinst ved at arbejde ekstra til gavn for samfundet, siger Bent Bøgsted.