Coronahelte i oprør mod Mette F.

Det siger partierne

Det siger partierne om coronahelte med skattesmæk:

Enhedslisten: Forstokkede regler, der burde være afskaffet for længst, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez.

SF: Hvordan kan takken for ekstravagter være et spark i røven? Det er uværdigt, ydmygende og uforståeligt, siger politisk ordfører Karsten Hønge.

Radikale Venstre: Vi er for at se på en løsning, så man ikke mister incitamentet til at tage et job eller ekstra timer, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa.

Venstre: Det giver ikke mening, og i en ekstraordinær situation burde regeringen selvfølgelig gøre noget frem for at gemme sig, siger politisk ordfører Sophie Løhde.

De konservative: De er helte, og de skal hjælpes, for vi siger jo, det skal kunne betale sig at arbejde, siger beskæftigelsesordfører Naser Khader.

Dansk Folkeparti: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at førtidspensionister bliver straffet, fordi deres samlever udøver et altafgørende arbejde for Danmark og folkesundheden, siger gruppeformand Peter Skaarup.

Nye Borgerlige: Vi mener, at ægtefælle-afhængigheden skal afskaffes, siger beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen.

Det siger regeringen:

'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til, at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen,' siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et skriftligt svar.

'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance,' lyder det.