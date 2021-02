Coronahelte jubler: - Godt gået Ekstra Bladet

Ekstra Bladet prikkede til politikerne, indtil de måtte gøre noget.

Det mener den 53-årige Jørgen Friis, der lige har fået at vide af konen, at han skal se at komme på arbejde som civiloperatør på alarmcentralen i Slagelse. Nu bliver hun nemlig ikke modregnet i førtidspensionen.

- Godt gået til Ekstra Bladet. Det var ikke sket uden jer, fordi I skammede politikerne ud, indtil de ikke kunne se sig selv i øjnene i spejlet om morgenen, siger Jørgen Friis.

Da coronaen ramte Danmark i første halvdel af 2020, var alarmcentralen presset, og det var svært at få vagtskemaet til at hænge sammen.

Derfor passede han sit arbejde - og lidt til - fordi han tog ekstra vagter. Det endte med at koste 2000 kroner i mindre udbetaling fra konens førtidspension. Simpelthen fordi Jørgen Friis tjente mere. Det er slut nu.

- Vi kommer for en gangs skyld til at lave som andre familier, hvor vi får lov til at beholde de penge, som vi tjener, siger han.

- Det betyder, at min kone ikke bliver trukket i pensionen, og hun sagde nu her, at jeg bare skulle se at komme på arbejde, fortæller Jørgen Friis med et smil.

Jørgen Friis kommer uden tvivl til at arbejde mere nu, så han kan lette presset på kollegerne. Men det er ikke nok med at sløjfe reglen under corona-pandemien.

- Det er et kæmpe skridt, men vi bør fjerne modregningen helt, da det ikke er menneskeligt at blive behandlet sådan, siger han.

Læs mere om Jørgen Friis' historie her