Coronakaos: Minister lover nye snotregler

Sundhedsminister Magnus Heunicke vil have klare retningslinjer for, hvornår snottede institutionsbørn skal sendes hjem fra børnehave eller vuggestue - det skal ikke være op til den enkelte kommune at tolke frit på reglerne på området

Der hersker blandt forældre, skoler og daginstitutioner udbredt usikkerhed om, hvornår vores børn skal blive hjemme i forbindelse med mistanke om coronasmitte.

I nogle kommuner er snot ud ad næsen på et barn hjemsendelsesgrund i op mod syv dage, mens børn i andre kommuner skal have snot plus et andet symptom, før snot giver anledning til en sygemelding.

Det lover sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nu at rette op på efter kritisk fokus på problemet i blandt andet Ekstra Bladet.

- Jeg forstår godt forældre, pædagoger, skoleledere og andre har brug for klare retningslinjer. Hvis man leder af en børnehave, er forælder eller skoleleder, er man jo ikke epidemiolog. Vi kan ikke lade det være op til lokale vurderinger.

- Jeg kan se, at kommunerne har valgt at implementere forskelligt. Vi bliver nødt til at have - fra vores styrelser - meget klare retningslinjer, lyder det fra ministeren til Ekstra Bladet.

Det går ikke, at der er så stor forskel på, hvordan landets daginstitutioner og skoler håndterer snottede børn. Nogle steder er snot lig med hjemsendelse og sygemelding, mens snot andre steder ikke anses som et symptom på covid-19. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I går, onsdag, fortalte Sundhedsstyrelsens videdirektør til Ekstra Bladet, at nye retningslinjer er på vej.

- Retningslinjerne kommer formentlig i begyndelsen af næste uge, lød det fra konstitueret vicedirektør i styrelsen Helene Probst.

- Men hvorfor er de her ikke allerede?

- Der har været sommerferie, nu er institutionerne kommet i gang, og nu går vi ind i en sæson med forkølelsesvirus, så der kommer et øget behov, forklarede hun.

Minister: Forskellige tolkninger

Og det må man sige, at den ansvarlige minister er enig i.

- Hvornår kommer de retningslinjer så ud?

- Så hurtigt som muligt. Vi er i gang med at lave det i vores styrelser, siger Magnus Heunicke.

- Har du talt med store bogstaver, minister?

- Nej, vi er enige om, at det skal de selvfølgelig have. I har været med til at afdække, at der har været forskellige tolkninger.

- Vi er helt nede i snotnuancer nu hér. Det synes jeg, vi skal. Det er jo en vurdering af, om barnet er sygt og sløjt. Det skal vi stadig gøre som forælder og skoler. Men hvad man gør i forhold til covid-smitte, tests, og hvor mange dage børnene skal blive hjemme - det skal vi kunne lave fuldstændig klare standarder for fra styrelsen rettet med vores institutioner og forældre.

