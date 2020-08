Coronakrav koster danske soldater i Estland deres orlov

De cirka 200 danske soldater, der er udsendt til en base i Tapa i Estland, bliver nu ramt af den seneste udvikling af coronaudbruddet i hjemlandet.

Estland indførte i sidste uge et krav om, at tilrejsende fra Danmark skal i 14 dages karantæne ved indrejse.

Og det går nu ud over nogle af soldaternes orlov.

Konkret vil nogle soldater miste en orlovsperiode, mens andre får skubbet deres orlov i august til november, oplyser oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

- Hvis vi fastholder den oprindelige plan for soldaternes orlov, vil det reelt betyde, at soldaterne i Estland ikke vil være i stand til at fungere som en samlet styrke. Det er uholdbart, siger obersten.

I øjeblikket er 76 af de danske soldater hjemme på orlov.

For dem bliver konsekvensen, at de skal i karantæne på den tidligere sovjetiske base i Tapa, når de i den næste tid vender drypvis tilbage til Nato-missionen i det baltiske land.

Her kommer de til at opholde sig i 14 dage, før de igen kan indgå i missionens hverdag, oplyser Forsvaret.

Egentlig er soldaterne fra Danmark undtaget de estiske karantænekrav, der ikke gælder 'udenlandsk militært personel'.

Men for at minimere risikoen for smittespredning har Forsvaret selv besluttet, at den estiske undtagelse kun skal gælde i de 'særlige tilfælde, hvor det er operativt nødvendigt at flytte soldater hurtigt'.

- Orlov bliver i denne sammenhæng ikke set som operativt nødvendigt, oplyser Forsvaret.

De cirka 200 danske soldater er i Estland som del af Natos mission 'enhanced Forward Presence (eFP), som har til formål at afskrække Rusland fra enhver tanke om at rykke frem ved sin vestlige grænse.

Efter planen skal Danmark i denne ombæring bidrage til eFP frem til årsskiftet.