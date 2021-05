Coronaordfører: - Vi er gået til grænsen

Natten til tirsdag blev en ny genåbningsplan vedtaget af alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige.

Aftalen er gået til grænsen af, hvad myndighederne anbefaler, men altså ikke over, mener Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund.

- Der er kommet mere fokus på børn og unges trivsel og på kultur, så jeg synes balancen i aftalen er rimelig god, siger han til Ekstra Bladet.

Aftalen fik også den effekt, at sommerens festivaler nu er aflyst

Enhedslisten har i løbet af coronapandemien været et parti, der har 'holdt fast i et forsigtighedsprincip', og Peder Hvelplund har da også en særlig betænkelighed denne gang.

- Fordi vi åbner så meget op, er der også en risiko for flere lokale nedlukninger, hvor der er børn og unge, der kommer til at betale en pris, siger han.

I genåbningsaftalen sidst i marts blev partierne enige om, at kommuner skulle lukke skoler og dagsinstitutioner, hvis smitten nåede et vist niveau lokalt. Det kan du læse mere om her.

Dengang roste Peder Hvelplund tiltaget med lokale nedlukning, men med øget risiko for, at det kommer i brug, skal man ifølge Hvelplund være opmærksom på konsekvenserne.

- Vi skal have et øget fokus på tiltag, der kan afhjælpe de børn og unge, der bliver ramt af lokale nedlukninger, siger Peder Hvelplund til Ekstra Bladet.

Genåbningen træder i kraft torsdag 6. maj.