Coronasmittet V-profil genindlagt efter forværring

Folketingspolitiker for Venstre og forhenværende minister Lars Christian Lilleholt er blevet genindlagt med coronavirus.

Det skriver han i et Facebook-opslag.

'Jeg blev onsdag aften genindlagt på Odense Universitetshospital i isolation, da jeg var meget træt og havde høj feber. For at få infektionen i kroppen ned er jeg nu i genbehandling med binyrebakhormon, og det hjælper heldigvis,' skriver han.

Det er anden gang på bare to uger, at den tidligere minister er indlagt med coronavirus. Sidste gang var han indlagt i seks dage.

Han blev udskrevet 8. november.

'Jeg kan dog fornemme, at der kommer til at gå noget tid, inden jeg kommer helt på toppen igen. Det har været en hård tur for min krop. Tak for jeres mange hilsner – det varmer. Jeg bliver klar igen takket være god behandling på OUH,' skriver han efterfulgt af tre store, røde hjerter.

Tidligere minister indlagt med corona: - Jeg er noget syg