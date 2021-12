Coronatal snyder: 'Giver et falsk billede'

Fra politisk hold er der hård kritik af, at SSI har offentliggjort tal, der giver et misvisende billede af coronaindlæggelserne

Undren og bestyrtelse.

Sådan er reaktionen blandt flere partier på Christiansborg på baggrund af, at tal fra Statens Serum Institut (SSI) ikke har givet et reelt billede af omfanget af coronaindlæggelser på sygehusene.

Politiken har således beskrevet, hvordan indlæggelsestallene fra SSI også tæller personer, der har corona, men som ikke er indlagt på grund af dette.

Det kan være personer på fødegangen, indlagte på psykiatriske afdelinger eller slet og ret patienter med en brækket arm.

Mens SSI tirsdag kunne berette om hele 315 coronaindlagte alene i Region Hovedstaden, så viser tal fra regionen selv, at der reelt blot var 203 indlagte på grund af corona.

- Det er slet ikke i orden. De giver et falsk billede, siger Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, om tallene fra SSI.

- Man risikerer, at befolkningen mister tilliden til de tal, der bliver lagt frem. Men også, at der bliver truffet nogle forkerte konklusioner på et grundlag, som ikke er korrekt, fortsætter han.

Pokkers til forskel

Også Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er utilfreds med, at indlæggelsestallene fra SSI ikke har været retvisende.

- Det undrer mig, at man ikke for lang tid siden - fra regeringens og myndighedernes side - har kunnet give os begge tal. Altså både tallet for, hvem der er indlagt med corona, og tallet for, hvem der er indlagt på grund af corona. Der er pokkers til forskel på, om man er indlagt med et brækket ben eller en psykiatrisk lidelse, og - tilfældigvis og uheldigvis - har en positiv coronatest, og så rent faktisk at være indlagt, fordi man er syg med corona, siger han.

Han priser sig lykkelig for, at Region Hovedstaden på det seneste har fremlagt deres egne tal for indlagte på grund af corona.

- Havde vi kun tallene fra SSI, ville det i yderste konsekvens have betydning for, hvor meget Danmark er nedlukket. Nedlukninger baserer sig nemlig på epidemiloven, og der står der kort fortalt, at man kan lave restriktioner, hvis samfundsvitale funktioner er truede - i dette tilfælde sundhedsvæsenet, siger Martin Geertsen.

Ugentlig opgørelse

Efter den hårde kritik af opgørelsen over coronaindlæggelserne lover SSI, at der efter nytår vil komme mere præcise tal for, hvor mange der er indlagt på landets hospitaler, fordi de er syge af covid-19.

Der vil dog blot være tale om en ugentlig opgørelse, lyder det fra SSI's direktør Henrik Ullum:

- Der vil dagligt komme et tal for, hvor mange der er indlagt i alt, og så kan vi bagudrettet lave skøn over, hvor mange der er indlagt på grund af covid-19, og hvor mange der er indlagt med coronainfektion, siger han til DR.

Henrik Ullum mener dog ikke, at de tal, SSI udgiver dagligt, er misvisende.

- Vi kan bruge dem til at lave en sum af, hvor mange der kommer ind på vores sygehuse og belaster sygehusene, siger han.

- Det er klart, at de, der er syge af corona, tager flest kræfter - især hvis de skal på intensiv eller i respirator, understreger Henrik Ullum dog over for DR.