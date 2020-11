Coronavaccinen kommer snart - og den bliver gratis for alle

Når en vaccine mod det smitsomme coronavirus er klar, bliver det ikke nødvendigt at tage penge op af lommen for at få det lille stik. Den vil blive gratis for alle i Danmark.

Det fortæller Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Alle danskere vil blive tilbudt vaccine frivilligt og gratis. Vi køber ekstra ind, så vi er sikre på, at alle, der har lyst til at tage imod en vaccine, kan få den.

- Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om man er beskyttet, siger Rasmus Horn Langhoff, der understreger, at tilbuddet også gælder Grønland og Færøerne.

I Danmark er der i dag en række vacciner, som man selv skal betale for. Det gælder blandt andet influenzavaccine, som kun gives gratis til særligt udsatte grupper, men koster penge for andre.

Det er tidligere kommet frem, at 21 ud af EU's 27 lande har en vaccinestrategi på plads. Altså en plan for, hvem der skal vaccineres først, og hvordan det skal foregå.

Men den skal nok være klar i god tid, lyder det fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Den er på trapperne. Der er meget at tage hensyn til.

- Det vigtigste er, at strategien er baseret på sundhedsfaglige vurderinger og anbefalinger, så det ikke bliver en politisk kamp om, hvem der skal have den og hvornår, siger han.

- I takt med at vaccinerne kommer til Danmark skal det sikre, at vi bruger de rigtige vacciner de rigtige steder og på det rigtige tidspunkt, og at de bliver opbevaret på en forsvarlig måde, siger han.

En vaccine, der beskytter mod coronavirus, kan være lige om hjørnet.

Ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kan de første vacciner være klar i EU i anden halvdel af december.

Flere af de medicinalselskaber, som EU og dermed Danmark har købsaftaler med, har på det seneste meldt om lovende resultater.

Sundhedsstyrelsen står for at lave et fagligt oplæg til den kommende vaccinestrategi sammen med blandt andet Statens Serum Institut, men i sidste ende er det regeringen, der beslutter strategien.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut vil udtale sig om vaccinestrategien.