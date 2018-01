Corydon besluttede skandale-salg: Gennemførelsen ikke mit ansvar

Kisten med statens guld er en del lettere, end den ellers kunne have været, hvis Sundhedsministeriet blot havde gjort sit arbejde ordentligt i forbindelse med salget af statens vaccine-produktion til den saudiarabiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih.

Det konkluderer Rigsrevisionen, der onsdag kom med en sønderlemmende kritik af salgsprocessen. Videre lyder det, at salget alt i alt har kostet statskassen et sted mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.

Men ingen vil tage ansvaret for det fejlbehæftede og milliard-dyre salg på sig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til Rigsrevisionens krasse kritik fra otte forhenværende og nuværende ministre, der alle har været involveret i processen, men ingen har taget bolden til sig og erkendt deres del i miseren.

Beslutningen om at sælge blev taget i 2014 af den daværende SR-regerings magtfulde økonomiudvalg med Bjarne Corydon for bordenden, mens selve salget blev udført af Sundhedsministeriet. Tidligere finansminister Bjarne Corydon(S) afviser dog i dag, at han skulle have et ansvar.

- Jeg har noteret, at Statsrevisorerne retter kritik af Sundhedsministeriet for gennemførelsen af salget. Det har jeg ingen kommentarer til, da der ikke er tale om et ministerium, jeg selv har haft ansvar for – og da salget jo er gennemført efter regeringsskiftet og dermed efter min afgang som finansminister. Det er desuden som bekendt gennemført med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den politiske proces ved salget af vaccineproduktionen.

Finansministeriet på bagsædet

Selv om Finansministeriet har været med på sidelinjen under salget, peger pilen på Sundhedsministeriet, når ansvaret skal placeres, vurderer formanden for Folketingets Statsrevisorer Peder Larsen (SF).

– Det er jo formodentligt sundhedsministeren, der kommer til at svare på kritikken i den her sag, siger han og tilføjer:

– Finansministeriet vil nok mene, at de kun var med på bagsædet, hvis du forestiller dig, at det er en motorcykel. Det var Sundhedsministeriet, der styrede. Ikke desto mindre er det jo også nærliggende at tænke, at det var Finansministeriet, der havde håbet at kunne score en gevinst til statskassen på salget.

Sheikens danske selskab, AJ Vaccines, overtog i januar 2017 den danske stats vaccineproduktion. Foto: Linda Johansen

Nuværende minister har ansvar

Ifølge lektor Birgitte Poulsen fra Roskilde Universitets Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv peger ansvarspilen altid på den siddende minister – også selvom ministeren som sådan ikke er skyld i problemet.

Hun mener dog ikke, at de andre ministre rent moralsk frikendes for ansvar, blot fordi de ikke længere bestrider posten.

– Det er altid den siddende minister, der har ansvaret, men jeg synes samtidig, at man kan argumentere for, at de ministre, der har været med til at gennemføre og planlægge et projekt, har et medansvar, siger Birgitte Poulsen og understreger, at hun udtaler sig generelt og ikke om den specifikke sag.

Efter skandale-salg: Minister skal i samråd

Generelt problem

At ingen vil tage ansvaret for milliard-hullet i statskassen er i øvrigt ikke noget nyt, forklarer Birgitte Poulsen.

– Det er et helt generelt problem i systemet, at det er svært at placere et ansvar, når ministrene svinger ind og ud af ministerierne, siger hun.

– Og har der så samtidig været både blå og røde ministre involveret, så gør det kun det hele endnu mere kompliceret. Så er incitamentet til at kræve en ministers hoved på et fad mindre, fordi det så også kommer til at gælde for egne rækker.

Sundhedsministeriet: Markant uenige Sundhedsministeriet vil ikke anerkende store dele af kritikken fra Rigsrevisionen og Folketingets Statsrevisorer. Det fremgår både af beretningen fra Rigsrevisionen og i en pressemeddelelse, som blev sendt ud onsdag. Heri står blandt andet: 'På en række punkter er Sundheds- og Ældreministeriet markant uenig i Rigsrevisionens begrundelser for at kritisere frasalget af den underskudsramte vaccineproduktion i Statens Serum Institut (SSI). Foruden en stribe beregninger drejer det sig også om ministeriets fokus og proportionaliteten i den kritik, der rejses.' Sundhedsministeriet skal dog nu inden for to måneder komme med et fyldestgørende svar på kritikken.

