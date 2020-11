Corydon revser Mette F.: - Ikke særligt klogt

Det var i en afstemt tone, at den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon søndag talte om statsministerens lederskab. Men substansen er ikke til at tage fejl af.

Bjarne Corydon, der nu er chefredaktør på Børsen, var i studiet på DR-programmet 'Ordet fanger' på P1.

Her rejste han kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) og den egenrådighed, han mener, hun har lagt for dagen under coronakrisen.

En kritik, han selv kalder spekulationer i programmet.

Fra 2011 til 2014 var han finansminister under Helle Thorning-Schmidt, mens partifællen Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister.

Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), finansminister Bjarne Corydon (dengang S) og justitsminister Mette Frederiksen (S). Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ikke organiseret sig klogt

Adspurgt af vært Villads Andersen om den tidligere S-minister har mistet tilliden til regeringens coronahåndtering, svarer Bjarne Corydon, at han er skeptisk.

Men det er ikke noget nyt eller på grund af minkskandalen.

Næ, det er noget han har tænkt over i noget tid.

- Det handler om en måde, man leder krisen på, der er bygget op om statsministeren som person og Statsministeriet.

- Den er centraliseret omkring statsministeren som politisk leder og ser ud til at lægge vægt på kommunikation som det helt primære snarere end de vanskelige, faglige overvejelser, der ligger bag. Økonomi spiller ikke nogen særlig stor rolle, så vidt jeg kan se. Og man har ikke organiseret sig særligt klogt, sagde han.

Senere kalder han statsministeren 'enerådig' i sit forsøg på at træffe nogle resolutte beslutninger.

Havde selv inkluderet Ellemann

I interviewet giver Bjarne Corydon en lektion i regeringsførelse med baggrund i sin egen tid i regering.

Han mener nemlig, at regeringen burde have grebet krisen anderledes an.

For med langvarige kriser, der kan komme til at kræve upopulære beslutninger, siger han, er det vigtigt at inddrage andre aktører i stedet for at stå som 'grådige', der gerne vil vise, at man kan klare det på egen hånd.

Han forklarer blandt andet, at han helt sikkert selv ville have forsøgt at hive Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen ind i beslutningerne, selvom det kunne blive en fordel for ham og hans parti senere.

Men det gjorde regeringen ikke, fordi de, mener han, har tænkt kortsigtet i krisen. I stedet har regeringen har været forblændet af ønsket om at få ros og stå bedre i meningsmålingerne.

Bjarne Corydon understreger dog, at der er tale om spekulationer.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Statsministeriet med henblik på en kommentar til Bjarne Corydons kritik, men har i skrivende stund ikke modtaget et svar.

