Cykelminister på slingrekrus

Farlige landeveje

Den seneste opgørelse fra Vejdirektorat over dødsfald blandt cyklister på landevejene viste, at 25 cyklister omkom i årene 2010 til 2015, fordi de blev kørt ned bagfra.

- Mange frygter en højresvingsulykke, når de kører i byen, og der er også god grund til at se sig ekstra godt for, når man skal gennem et kryds.

- Men vi må ikke glemme, at der også sker ulykker med cyklister på landevejene, særligt med påkørsler bagfra. Selvom der er færre cyklister at holde øje med på landevejen, så kører bilerne med en langt højere fart, end de gør i byen, og det betyder ofte, at ulykkerne bliver mere alvorlige, udtalte Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

'Bagendekollisioner udgjorde i den periode den hyppigste ulykkestype, hvor cyklister mistede livet, og derfor var det væsentligt at undersøge, hvilke forhold der gjorde sig gældende ved ulykkerne for bedre at kunne forebygge dem,' lød det endvidere i pressemeddelelsen.