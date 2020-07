Dagpengefuser: Presset stiger på Hummelgaard

Der skal simpelthen flere penge ind på kontoen hos de arbejdsløse. Dagpengene har mistet værdi.

På den baggrund var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ganske klar i spyttet, da han i 2018 skrev sin bog 'Den syge kapitalisme'.

'Socialdemokratiet skal stå for tryghed. Danskerne skal vide, at vi er på deres side, når kriserne rammer. Det kræver, at det sociale sikkerhedsnet bliver styrket; dagpengene skal kunne levere reel forsikring, når jobbet går tabt.'

'Dækningsgraden på dagpengene skal øges,' lød det blandt andet.

Og der er nok at tage fat på: Ifølge Danske a-kasser svarer forringelserne til, at en måneds dagpenge er blevet udhulet med knap 4000 kr. siden 2006. Forskellen på en normal arbejderløn og dagpenge bliver større og støre, så konsekvensen af at miste sit arbejde bliver også større og større.

Men nu møder Peter Hummelgaard kritik for ikke at levere på sine egne ambitioner. For med coronakrisen er ledigheden stigende, og det har sat nyt fut i debatten om dagpengenes niveau.

Alene onsdag steg ledigheden med 6000 personer, så flere end 54.000 er blevet ledige under krisen.

Derudover er flere end 250.000 personer blevet sendt hjem fra arbejde med lønkompensation - en ordning som udløber 29. august.

3F: Uld i mund

Kravet om højere dagpenge lyder sågar fra Peter Hummelgaards egne rækker. Tidligere på foråret slog fagbevægelsen menneskering om Christiansborg med krav om en nytænkning af dagpengesystemet. Blandt deltagerne var 3F Kastrup.

- Dagpengene mister hele tiden værdi. Så der er behov for genopretning, siger 3F-formand Henrik Bay-Clausen.

Peter Hummelgaard er valgt på Amager, hvor mange lufthavnsmedarbejdere allerede har eller risikerer at miste jobbet.

- Meldingerne fra Hummelgaard og regeringen er for vage. Vi har brug for en anerkendelse af, at dagpengene er sakket bagud. Der skal ske en forhøjelse, fortsætter Henrik Bay-Clausen.

Om Hummelgaard før og efter ministerudnævnelsen siger 3F-formanden:

- Nu kan man godt mærke, at han har magtens tunge lænker, der binder ham. Så kommer der uld i mund. Det risikerer altid at ske for en minister, men det ændrer ikke på noget som helst. Vi vil ånde ham, regeringen og Folketinget i nakken.

3F-formanden i Peter Hummelgaards egen baghave, Henrik Bay-Clausen, mener, at ministeren har fået uld i mund.

Enig med forfatteren

Kigger Peter Hummelgaard til venstre i det politiske landskab, står begge støttepartier på spring med samme krav.

- Jeg er meget enig med forfatteren Hummelgaard i alt, hvad han skriver. Hvis ikke vi vedligeholder dagpengesystemet, braser det sammen, siger Karsten Hønge (SF), politisk ordfører.

- Hvad siger du så til ministeren Hummelgaard?

- Jeg ønsker ham vind i sejlene. Jeg går ud fra, han stadig kæmper for sine synspunkter, han havde engang. Men det er ikke regeringens politik. Og det er et stort problem.

- Hvis ikke en socialdemokratisk regering skulle stille sig i spidsen for en genoprettelse af trygheden, hvem fanden skulle så, spørger Karsten Hønge.

SF's Karsten Hønge er ude med riven efter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Et bredt flertal i Folketinget aftalte kort inden sommerferien, at ledige over 30 år kan tage uddannelse med 110 procent af dagpengesatsen i baglommen. Men tiltaget er slet ikke nok, lyder det.

Karsten Hønge siger, det hører til 'i småtingsafdelingen'. 3F Kastrup supplerer:

- Alt hvad der har pil opad, er et skridt på vejen. Men husk: Engang var det 125 procent, når man eksempelvis tog en AMU-uddannelse. Vi er kun gradvist ved at rykke tilbage til start, siger Henrik Bay-Clausen.

Hummelgaard: Alting er en prioritering Peter Hummelgaard erkender, at forsommerens mindre tiltag på dagpengeområdet ikke er nok til at rette op på udhulingen af dagpengenes værdi. - Jeg synes stadig, en styrkelse af dagpengesystemet er vigtig. Men vi har jo ikke ubegrænsede midler til rådighed. Langtfra. I første omgang har vi i regeringen valgt at prioritere pension, klima og velfærd, og det valg er jeg glad og stolt over, erklærer han. Efter et pressemøde tidligere på sommeren spurgte Ekstra Bladet Peter Hummelgaard, hvorfor det bliver ved lappeløsningerne på dagpengeområdet. - Det er en problemstilling, vi er optaget af. Derfor har vi med en række tiltag styrket dagpengesystemet. Og det er vi sådan set ikke færdige med, siger beskæftigelsesministeren. - Vil den her regering inden næste valg hæve dagpengene? - Det løfte kan jeg ikke give. Men jeg kan love, at den her krise skal håndteres på en økonomisk retfærdig måde. - Dine to støttepartier er klar. Meningsmålingerne giver jer stor opbakning. Hvorfor tager I ikke et valg på det, hvis det for en socialdemokrat er så vigtigt at hæve dagpengene? - Vi er ikke gået til valg på at hæve dagpengene. Nu gør vi det mere attraktivt for folk at gå i gang med at uddanne sig. Og så vil vi sikre folk ret til tidlig pension, hvis de har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Dét prioriterer regeringen at bruge mange penge på - på den lange bane. - Hvorfor fremlægger I ikke et udspil, så kan I tage et dagpenge-valg, hvis der ikke er opbakning? - Alting er en prioritering. Vi har i regeringen den prioritering, at vi vil skabe en ret til tidlig pension for de folk, som har været mange år på arbejdsmarkedet. Folk der har slidt og slæbt. Betalt deres skat. - Men har I ikke en historisk mulighed forandringer - der er et rødt flertal? - Statsministeren udskriver valg. Ikke mig. Vi skal bruge vores kræfter på håndteringen af den sundheds- og den økonomiske krise, vi står i, frem for at hænge plakater i lygtepæle. - Man er vel i politik for at forandre samfundet i den retning, man virkelig brænder for. I din bog skriver du, hvad du brænder for. Er du klar til et valg om dagpengene? - Jeg brænder for en mere retfærdig og værdig afgang fra arbejdsmarkedet for flere. - Hvad vil du sige til dem, som tænker, 'han kunne være stor i slaget som forfatter - men da han blev minister, kom der en masse snak'? - Jeg synes ikke, der er en masse snak. Jeg synes, vi ændrer noget hele tiden. Hele håndteringen af coronakrisen har været på en radikalt anderledes måde end den måde, man greb finanskrisen an, siger Peter Hummelgaard. Vis mere Luk