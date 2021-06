Dan-bossens bro i ny liga

Den omstridte faste forbindelse mellem Fyn og Als skal nu undersøges.

I den netop indgåede infrastrukturplan har alle Folketingets partier - undtagen Enhedslisten - afsat 20 millioner kroner til at lave en såkaldt forundersøgelse omkring en bro eller tunnel.

Ekstra Bladet forsøgte under præsentationen at få finansministerens forklaring på, hvorfor forbindelsen, der både risikerer at true naturen og være en dårlig forretning, egentlig er så vigtig at bruge penge på?

Men regeringens øverste repræsentant ved præsentationen, finansminister Nicolai Wammen, skyndte sig at sende Ekstra Bladets spørgsmål videre.

- Man er i gang med at lave en forundersøgelse. Og det vil transportministeren gerne uddybe, lød det kortfattet fra Nicolai Wammen, der senere påpegede, at han ikke havde mere at tilføje.

Transportminister Benny Engelbrecht har i årevis kæmpet for forbindelsen, der ligger i hans valgkreds.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, har bedrevet lobbyisme for broen på et tidspunkt, hvor Rossen stadig sad i Statsministeriet og havde sikret sig job hos Danfoss.

Ingen spøgelser

Hvad så med SF? Partiet bryster sig af at være regeringens grønne samvittighed. Hvorfor støtter de en undersøgelse af asfalt og beton ved indsejlingen til Det Sydfynske Øhav?

- Det er en forundersøgelse. Lad os nu se, hvad der kommer ud af den. Vi har meget tydeligt sagt, at vi ikke synes, det er en god idé, men det skal ikke afholde os fra at blive klogere på det. Vi er et parti, som er optaget af fakta og ikke ser spøgelser, lød det fra Pia Olsen Dyhr.

Over for Ekstra Bladet har formanden for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, erkendt, at statsministerens tidligere rådgiver Martin Rossen 'måske nok' skal lave lobbyarbejde for broen i sin nye stilling hos Danfoss.

Ny liga

Danfoss-bossen jubler da også højt.

- Det er en fantastisk nyhed for hele Fyn og Sønderjylland, at der kommer en statslig forundersøgelse. Vi er nu rykket op i en helt ny liga af infrastrukturprojekter og har taget et stort skridt nærmere en fast forbindelse, siger Jørgen Mads Clausen, der også er formand for AlsFynBroens styregruppe, i en pressemeddelelse udsendt i dag mandag.

Den eneste politiker, der tog Martin Rossens navn i sin mund, var den konservative transportordfører, Niels Flemming Hansen:

- I det her tilfælde er det fuldstændig ligegyldigt, hvor eller hvornår Martin Rossen ikke arbejder. Det handler om, at vi har en bred aftale, sagde han blandt andet.