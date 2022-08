Dan grillet: Et opkald fik ham overbevist

På Nybrogård Kollegiet har omkring 600 beboere fået udbetalt statens varmecheck ved en fejl. Ekstra Bladet var på besøg for at høre, hvad gaven fra staten rent faktisk blev brugt på.

Ifølge Dan Jørgensen var det blandt andet et opkald fra Mødrehjælpen, der var med til at overbevise ham. Han svarer dog stadig ikke på, om modellen er god

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sæde blev onsdag morgen en smule varmt.

Ministeren skulle grilles på et samråd, efter blandt andet Ekstra Bladet i månedsvis har beskrevet kaosset omkring varmechecken.

Her skulle Dan Jørgensen blandt andet forklare, hvorfor de endte med at vælge en model med BBR-registreret som drivkraft.

Er det rimeligt, at det er gået så galt? Hvad er omfanget? Hvorfor sad man advarslerne overhørig? lød spørgsmålene fra Venstres Marie Bjerre.

Og her afslørede Dan Jørgensen, at det blandt andet var et opkald fra Mødrehjælpen, der fik ham overbevist.

- Når man vælger sådan en løsning, så er det ikke perfekt, og vi kunne godt regne ud, at et register, som folk selv er ansvarlig for, ikke er 100 procent opdateret. Vi gjorde det alligevel, og det var der tre årsager til.

Annonce:

- Mødrehjælpen henvendte sig og sagde, at det var svært for udsatte borgere at tilvejebringe et dokumentationsgrundlag i en individuel ansøgning. Det ville være uoverskueligt. Det andet var, at det skulle gå stærkt, siger Dan Jørgensen på pressemødet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Svarer ikke

Han nævner dog aldrig den tredje årsag til, at de er gået med den model.

Efterfølgende bliver han mødt af en byge af kritiske spørgsmål fra blandt andre Marie Bjerre, der tre gange forsøger at få svar på, om han synes, at modellen er god. Uden held.

- Jeg tror, at hvis spørgeren går tilbage og ser det her samråd, så kan hun se, at det ikke er, fordi jeg ikke svarer på spørgsmålet. Vi er bare uenige, og det her var den bedste ordning, der fandtes, svarer Dan Jørgensen, da han bliver spurgt for tredje gang uden at have svaret.

En skandale?

Senere spørger Venstres Ulla Tørnæs, om der er tale om en skandale.

Men heller ikke det tager han stilling til.

- Det er Venstre, der har kaldt det her for en skandale. Ikke mig, siger Dan Jørgensen.

Annonce:

Ekstra Bladet har flere gange tidligere beskrevet, hvordan varmehjælpen er havnet i hænderne på de forkerte. Heriblandt 600 studerende. Derudover har vi beskrevet, at pengene sågar brugt på stoffer og spil, da hjælpen havnede i hænderne på udsatte unge på et bosted.

Ny chance: Sådan søger du om varmecheck

Forærer varmecheck til enlig mor