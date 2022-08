Dan J. om check-kaos: Ikke '100 procent præcis'

Danskerne skal registrere deres varmekilder korrekt, påpeger klimaminister Dan Jørgensen efter stribevis af historier om, at varmechecken er havnet i forkerte hænder

Klimaminister Dan Jørgensen var fuldt oplyst om alle tænkelige fejl, der kunne opstå med udbetaling af varmechekcks til 416.000 danske husstande.

Det erkender ministeren overfor Ekstra Bladet.

Det sker efter stribevis af historier om, at varmechecken er havnet i forkerte hænder, hvor både unge stofmisbrugere på bosteder og millionærer - og sågar en journalist på Ekstra Bladet - har fået checken på 6000 dejlige danske kroner.

På baggrund af de mange historier har Ekstra Bladet spurgt Dan Jørgensen, hvad han selv mener, at han har af ansvar for varme-kaosset:

- Jeg står på mål for aftalen – men vi er flere partier, som står bag aftalen, og alle var oplyste om mulige fejlkilder, lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

En fejlkilde, som Dan Jørgensen selv nævner, er danskernes manglende nidkærhed med at opdatere deres oplysninger om varmekilder i det såkaldte BBR-register.

- Datagrundlaget baserer sig på BBR-registret, som kommuner, boligforeninger og husholdninger selv har ansvar for at opdatere, og derfor var det ikke muligt at lave en model, der rammer 100 procent præcist, påpeger ministeren.

Eget ansvar

Ekstra Bladet har direkte spurgt ministeren, om han dermed mener, at miseren også er danskernes egen skyld. Dertil skriver Dan Jørgensen:

- Udbetalingen har taget udgangspunkt i BBR-registret, og det har man selv eller ens udlejer ansvar for, at få opdateret. Det er en helt objektiv kendsgerning.

Der er dog også andre fejlkilder. For eksempel at udbetalingen sker på baggrund af, hvad folk tjente i 2020 , hvor landet i vidt omfang var corona-nedlukket, og hvor folks normale lønindkomst derfor kan have ændret sig markant i den ene eller anden retning.

I kølvandet på de mange historier om fejl-udbetalinger har Dan Jørgensen sat sit embedsværk til at se på, om der kan laves et system for frivillig tilbagebetaling af varmechecks til statskassen.

Optimist om tilbagebetaling

- Hvor mange tror du, at der frivilligt vil betale en fejlagtig varmecheck tilbage?

- Der er flere, der har tilkendegivet i medierne, at de ønsker at tilbagebetale den varmecheck, som de ikke mener, de er berettiget til. Hvor mange det kommer til at dreje sig om er umuligt at sige, skriver ministeren.

Dan Jørgensen står fast på, at checken har ramt 'rigtig mange' af dem, den var tiltænkt:

- Jeg vil holde fast i, at der er rigtig mange danskere, der med udbetalingen af varmechecken har fået den hjælp, som vi ønskede at give dem. Ingen hjælp var kommet ud før 2023, hvis vi der var valgt en anden model, hvor man skulle ansøge”.