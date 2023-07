Dan Jørgensen skal forberede dele af forhandlinger til COP28

Dan Jørgensen (S), der er minister for global klimapolitik, skal være med til at forberede en del af forhandlingerne til COP28 i de Forenede Arabiske Emirater til december.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet torsdag i en pressemeddelelse.

Konkret skal Dan Jørgensen være med til at forberede evalueringen af, hvor langt FN's medlemslande er i forhold til at nå Parisaftalens mål. Det omfatter både temperaturmålet og målene for tilpasning om finansiering.

Den proces kaldes det globale stocktake.

I 2015 indgik medlemslandene Parisaftalen. Her blev de blandt andet enige om, at den globale opvarmning skal holdes under to grader med et sigte på 1,5 grader.

Ved COP28 er det første gang, at medlemslandene skal evaluere, hvor langt de er i forhold til at nå Parisaftalens mål, fremgår det i pressemeddelelsen.

- COP28 er det vigtigste klimatopmøde siden Parisaftalen, og der skal skabes resultater, hvis vi skal sikre at temperaturstigningerne ikke overstiger 1,5 grader.

- Forhandlingerne bliver både svære og hårde, så det er godt at processen allerede går i gang nu, og at vi ikke venter til alle landene mødes fysisk i december til COP28, skriver Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Ud over Dan Jørgensen har det emiratiske COP28-formandskab også bedt den sydafrikanske miljøminister Barbara Creecy om at tage del i forberedelserne af forhandlingerne om det globale stocktake.

Deres forberedende arbejde frem til COP28 kommer til at bestå i at holde politiske konsultationer med en række forhandlingsgrupper og lande.

Konsultationerne skal kortlægge grupperens og landenes positioner og se på, hvilke muligheder, der er for at blive enige om et globalt stocktake, der 'for alvor skubber verden i en grønnere retning'.